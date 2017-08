Zalewska - siadaj, pała!

Wychodzą kolejne „kwiatki" nieprzemyślanej reformy edukacji. Okazuje się, że minister Zalewska „zapomniała" o słabych uczniach. Gimnazjaliści, którzy nie zdadzą do następnej klasy, wrócą do podstawówki i otrzymają drugie świadectwo. To absurd, o jakim świat nie słyszał.