Wydarzenia sierpnia - spojrzenie z Polski

— Informacje, jakie dochodzą do nas na ten temat z amerykańskich mediów, mogą być uzasadnione. Należy wziąć pod uwagę fakt, że postmajdanowa Ukraina jest państwem podlegającym bardzo zaawansowanej atrofii. Objawów tej atrofii jest bardzo wiele. Pomijając problemy gospodarcze, jest to również szalejąca korupcja, której skala wykracza poza normy znane z jakiegokolwiek innego kraju europejskiego, ale też krajów strefy postsowieckiej. To potwierdza się we wszystkich raportach takich organizacji jak Transparency International czy różnych instytucji europejskich. Zatem można sobie spokojnie wyobrazić, iż transfer technologii z Ukrainy mógł dojść do skutku. Oczywiście wątpię, że władze ukraińskie były bezpośrednio w to zaangażowane. Jednak z pewnością nie powinniśmy negować takiej możliwości, iż ktoś z pracowników, ktoś, kto miał dostęp do tego typu informacji, mógł przekazać technologie bądź elementy takich silników Korei Północnej.

— Władze Kijowa bezskutecznie zabiegały w ciągu ostatnich trzech lat o dostawy ze Stanów Zjednoczonych śmiercionośnej broni. Czy taka perspektywa jest realna?

— Moim zdaniem jest możliwa, nad czym ubolewam, bo jeśli dojdzie do takiej dostawy broni, będzie to jawna próba eskalacji konfliktu ze strony Waszyngtonu. W moim odczuciu, jeśli prezydent Donald Trump decyduje się na dostarczenie tzw. broni śmiercionośnej stronie ukraińskiej, będzie starał się jakby wzmocnić dźwignię w negocjacjach z Rosją poprzez wcześniejsze rozgrzanie konfliktu na Ukrainie. Niestety, należy się liczyć z taką możliwością, że ta broń zostanie przekazana Ukraińcom właśnie po to, aby ten konflikt na Ukrainie na nowo rozgorzał, po to, żeby Amerykanie w późniejszych negocjacjach z Rosją na temat ewentualnego resetu mieli większą przewagę negocjacyjną.

— Stosunki między Polską a Rosją są teraz w stadium głębokiego kryzysu i sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na tle historii i pamięci o II wojnie światowej. Mam na myśli tzw. wojnę z pomnikami Armii Czerwonej. Jaki jest Pana pogląd na ten problem?

— W moim odczuciu możemy mówić o totalnej destrukcji relacji polsko-rosyjskich, i to na wszystkich płaszczyznach. O Rosji w Polsce mówi się wyłącznie w kategoriach jakiegoś wyimaginowanego agresora. Warto przypomnieć, iż tak naprawdę z Rosją Polskę nie dzielą żadne realne konflikty. Nie mamy ani zatargów granicznych, czyli jakichś nierozwiązanych konfliktów o ziemię. Nie mamy żadnych sprzecznych interesów. Na bieżące potrzeby polityki wewnętrznej tworzy się wizję zagrożenia ze Wschodu. Moim zdaniem jest to polityka dalece nieodpowiedzialna i krótkowzroczna, ponieważ tak jak Polska się donikąd nie wybiera z tej części Europy, tak samo i Rosja. Będziemy musieli być ze sobą sąsiadami, czy to się komuś podoba, czy nie. Powinniśmy — to jest w naszym obopólnym interesie — budować dobrosąsiedzkie relacje bez względu na trudną historię. Działania takie jak burzenie pomników Armii Czerwonej są działaniami zakłamującymi tę historię, ponieważ niczego nowego do relacji polsko-rosyjskich nie wnoszą, a jedynie antagonizują dodatkowo na tle tego, co było.

© Sputnik. Iliya Pitalev Przydałoby się wylać kubeł zimnej wody na Polskę

— Niestety ja obawiam się, że jeśli ta ekipa utrzyma się przy władzy w Polsce, pomniki zostaną zwyczajnie zniszczone, ponieważ to jest jedno z takich sztandarowych haseł tego środowiska, które dodatkowo jest swego rodzaju zakładnikiem takiej marginalnej, ale dość wpływowej skrajnej prawicy w Polsce, która ma niezdrową obsesję na punkcie wszelkich pozostałości po poprzednim systemie. Podnosi więc walkę z pomnikami do rangi świętej krucjaty. To niczemu dobremu nie służy i pozostawi trwałą zadrę. W Polsce zginęło ponad 600 tysięcy radzieckich żołnierzy, wśród których byli nie tylko Rosjanie, ale również obywatele wszystkich republik radzieckich, w tym też Polacy z tzw. armii Berlinga. Zatem niszczenie tych pomników oznacza niszczenie naszej wspólnej pamięci, o czym w Polsce wiele osób zapomniało. Nie jest tajemnicą, że w Polsce istnieje duża grupa ludzi o silnym rusofobicznym nastawieniu. Obecny rząd PiS-u tworzy sobie z tych ludzi twardą bazę elektoratu i tego typu działania mają na celu „wypieszczanie" tego elektoratu. To nie służy niczemu dobremu, ani w obecnej sytuacji w relacjach polsko-rosyjskich, ani nie wróży niczego dobrego na przyszłość.