Czy wojna gospodarcza USA i Chin stanie się faktem?

© REUTERS/ Hyungwon Kang Biały Dom: Prowadzimy wojnę handlową z Chinami

Doktor nauk ekonomicznych, główny pracownik naukowy Instytutu Stanów Zjednoczonych i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk Władimir Wasiliew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że doradca amerykańskiego prezydenta retorycznie wyolbrzymił ostrość sytuacji.

„Jest to kontynuacja tej samej retoryki, która rozbrzmiewa obecnie wokół Korei Północnej. Na razie są to słowa. Jest to kontynuacja gróźb pod adresem Pekinu: jeśli Chiny nie wywrą teraz nacisku na Pjongjang, to Waszyngton zacznie zakrojoną na szeroką skalę wojnę przeciwko Chinom.

Jednak Bannon wyprzedza trochę wydarzenia. Jakie są fakty? W poniedziałek Donald Trump podpisał memorandum, w którym powierza przedstawicielowi handlowemu USA skontrolowanie praktyk handlowych Chin, aby wyjaśnić, w jakim stopniu ten kraj wykorzystuje nielegalnie zapożyczoną własność intelektualną Ameryki do swojego rozwoju gospodarczego. Amerykańscy komentatorzy podkreślają, że przygotowanie takiego raportu może zająć od miesiąca do roku. Dlatego na razie są to tylko groźby" — powiedział Władimir Wasiliew.

© Sputnik. Sergei Pyatakov Media: USA i Chinom grozi wojna handlowa

Jego zdaniem chodzi o kontynuację taktyki wywierania nacisku politycznego i psychologicznego na Chiny ze strony Stanów Zjednoczonych.

„Myślę, że na razie są to po prostu słowa, wypowiadane w różnych celach strategicznych i taktycznych. Stany Zjednoczone chcą jeszcze raz wywrzeć presję psychologiczną i polityczną na Chiny, aby one wpłynęły z kolei na Koreę Północną" — uważa Władimir Wasiliew.