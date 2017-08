Joanna Senyszyn: Polacy nie są głupcami

— Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby Polskę z Unii wyprowadzić. Te działania, które są podejmowane, łamanie prawa, wycinanie Puszczy Białowieskiej, niszczenie Trybunału Konstytucyjnego, niszczenie sądów, to są działania sprzeczne z unijnymi wartościami. Polska nie wykonuje wyroków Trybunału. Nie zaprzestała wycinki. Lekceważy unijne zalecenia. Równocześnie polscy politycy, nie nazywałabym ich dyplomatami, bo to raczej „dyplomatołki", jak kiedyś powiedział profesor Bartoszewski, wypowiadają się bardzo agresywnie w stosunku do unijnych polityków. Twierdzą, że Unia Europejska nie ma prawa ingerować w sprawy polskie. Twierdzą, że Polska jest samorządna i będzie sama podejmować decyzje, jakie chce, ale przecież my dobrowolnie wstępowaliśmy do Unii i przyjmowaliśmy na siebie liczne zobowiązania.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Polacy myślą samodzielnie

PiS traktuje UE jak dojną krowę, z której należy wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy i nie trzeba się stosować do żadnych ustaleń unijnych. Tego rodzaju postępowanie, tego rodzaju działania wyglądają na chęć wyprowadzenia Polski z Unii. Również to, że Kaczyński, ale także Błaszczak, inni politycy, premier Szydło, straszą ciągle Polaków uchodźcami, twierdzą, że Unia chce nam na siłę narzucić setki tysięcy uchodźców. To jest przecież ewidentnym kłamstwem. Moim zdaniem PiS rzeczywiście czeka na taki moment, żeby przeprowadzić referendum, w nadziei, że Polacy opowiedzą się za wyjściem z Unii. Jeżeli już w tej chwili, chyba 2-3 tygodnie temu, było przeprowadzone badanie, i 56% Polaków powiedziało, że woli wyjść z Unii, niż przyjąć uchodźców, to znaczy, że ta oszukańcza, kłamliwa polityka na temat uchodźców przynosi niestety złe skutki. Jest takie powiedzenie: „kto sieje wiatr, ten zbiera burzę". Niewykluczone, że właśnie ten wiatr, ta nienawiść, którą sieje PiS, zaowocuje taką burzą. Aczkolwiek ja bardzo wierzę w rozsądek Polaków. Polacy w dalszym ciągu są najbardziej entuzjastycznym narodem, jeżeli chodzi o przynależność do Unii. Prawie 90% jest zadowolonych z tego, że jesteśmy w UE. Parę milionów Polaków żyje w innych unijnych krajach, są zadowoleni, wcale nie chcą wracać, mają rodziny, wspomagają te rodziny. Myślę więc, że jednak rozum zwycięży. Ponieważ, nie czarujmy się, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to tam zwyciężyła głupota.

© Zdjęcie: Pixabay Polska kontra sąsiedzi

— Tak, konflikt z Unią rzeczywiście narasta i będzie narastał. To jest dowód na to, że Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii. Nie liczy się z Unią. Uważa, że sobie może na wszystko pozwolić, ponieważ w razie czego z Unii wyjdzie. Kraje, które sobie cenią członkostwo w Unii, wykonują wyroki Trybunału, liczą się z opiniami Parlamentu Europejskiego. Nawet jeżeli są to rezolucje, czyli niewiążące akty prawne, to je wykonują. Natomiast Polska wyraźnie pokazuje lekceważący stosunek do Unii, ale to jest charakterystyczne dla Kaczyńskiego, który prawdy nie mówi nigdy. Jeżeli on mówi, że jest kłamstwem to, że chce wyprowadzić Polskę z Unii, to można to traktować jako dowód na to, że chce ją wyprowadzić. Ale myślę, że Polska nie da się wyprowadzić z Unii. Polacy nie są głupcami.