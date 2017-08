Wynalazek włoskiego urologa pomoże pacjentom „być mężczyzną"

© Sputnik. Sergey Malgavko Zachodni mężczyźni tracą plemniki

Podobne protezy istnieją od lat 70. XX wieku, ale dopiero niedawno zaczęto wykorzystywać w tej dziedzinie technikę miniinwazyjną, która pozwala na wszczepienie protezy w ciągu zaledwie 20 minut. Nowa technika znacząco zmniejsza ryzyko infekcji i bolesne doznania odczuwane po operacji.

Sputnik Italia porozmawiał z Gabrielem Antoninim, pracownikiem rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, urologiem i andrologiem.

„Zakłócenie erekcji nie jest chorobą, lecz stanem, z którym boryka się wielu mężczyzn na całym świecie. Sądzę, że we Włoszech problem ten dotyczy w większym czy mniejszym stopniu 3 milionów mężczyzn, a to tylko udokumentowane przypadki. Pacjenci często wstydzą się mówić o tym lekarzowi. Mężczyznom dużo trudniej przyznać się, że mają taki problem. Kobiety zaś w analogicznej sytuacji od razu zwracają się do ginekologa. Mężczyzna idzie do lekarza dopiero wtedy, kiedy problem zaczyna być sprawą życia i śmierci. Sytuacja komplikuje się, jeśli mowa o przedwczesnej ejakulacji — ten problem występuje na znacznie większą skalę i dotyczy co najmniej 70% mężczyzn.

Dysfunkcja erekcyjna może być związana z wieloma patologiami naczyniowymi, w szczególności z cukrzycą, może być pierwszym objawem poważniejszego schorzenia, które da o sobie znać w późniejszym czasie. Dysfunkcja erekcyjna dotyka drobnych naczyń krwionośnych penisa, ale z czasem może porazić większe arterie.

Problemy z erekcją wywołują depresję, mężczyzna przestaje czuć się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Wszystko uległo zmianie wraz z pojawieniem się Viagry w 1998 roku, ona rozwiązała wiele problemów. U wielu pacjentów występują jednak skutki uboczne, w tym bóle głowy i kręgosłupa. Co więcej Viagra nie wszystkim pomaga: nie sprawdza się u 99% pacjentów onkologicznych i cierpiących na nazbyt szybki odpływ krwi żylnej.

Pierwsze tego typu protezy pojawiły się w latach 1972-1973. Nasza proteza składa się z trzech części: dwóch cylindrów, które wszczepiane są w ciało jamiste, małej aktywacyjnej pompki i naczynia z solą fizjologiczną, które wprowadzane są do organizmu. Jeszcze siedem lat temu takie urządzenie wprowadzane było do moszny i potrzebna była interwencja chirurgiczna. A teraz za sprawą technologii opracowanej przez profesora Paola Perita z Majami, wystarczy jedno dwucentymetrowe cięcie na brzuchu, na poziomie wzgórka łonowego — w tym też miejscu wprowadzana jest cała proteza. Miniinwazyjna technika pozwala na wszczepienie protezy w ciągu zaledwie 20 minut i korzystać z niej można znacznie szybciej. Co więcej ryzyko infekcji spada praktycznie do zera.

We Włoszech i w całej Europie jestem jedynym specjalistą, który wszczepia protezy w taki sposób i robię to dość szybko. Inni moi koledzy korzystają ze starej techniki, od której ja odszedłem siedem lat temu. Moim zdaniem wymaga ona większej interwencji chirurgicznej niż ta, z której korzystam ja.

W ciągu ostatnich pięciu lat spotykałem się z kubańskimi specjalistami na rozmaitych konferencjach międzynarodowych. Potem zaświtał nam w głowie pomysł: jako że wcześniej na Kubie nie było możliwości wprowadzania takich hydraulicznych protez, udało nam się uzyskać od władz pozwolenie na rejestrację hydraulicznych protez w kubańskim systemie ochrony zdrowia. Teraz co miesiąc latam na 10 dni do Hawany i absolutnie bezpłatnie uczę miniinwazyjnej techniki moich kubańskich kolegów.

Bardzo chciałbym współpracować z Rosją, ale myślę, że Rosja ma bezpośrednie kontakty z Kubą. Rosjanie mają już możliwość latania na Kubę. Chciałbym odwiedzać ośrodki medyczne i przekazywać swoją wiedzę lekarzom. Bardzo bym się cieszył, gdybym znalazł w Rosji 5-6 lekarzy gotowych przyjechać do Rzymu, żeby posiąść tę technologię albo gotowych przyjąć mnie w Rosji, aby móc ją samodzielnie wykorzystywać.