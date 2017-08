Dwa samobójstwa w areszcie. „Ziobro do dymisji"

Na warszawskiej Białołęce dwóch przestępców właśnie popełniło samobójstwo. To kładzie się cieniem na reputacji Zbigniewa Ziobry. W 2008 roku sam domagał się dymisji Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Czas na rewanż.

— Przypomnę Zbigniewowi Ziobrze, że w podobnej sytuacji żądał mojej dymisji. Proszę, niech teraz sam znajdzie odwagę i przyzwoitość, by zmierzyć się z problemem — powiedział nie bez satysfakcji były minister sprawiedliwości, który w 2008 roku podał się do dymisji po tym, jak w celi powiesił się zabójca Krzysztofa Olewnika. Mimo że wówczas Ćwiąkalski krótko był ministrem, a to samobójstwo odbyło się całkowicie poza nim, postanowił wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność. Czy teraz Ziobro zdobędzie się na podobny gest?

Ostatnio w Zakładzie Karnym na warszawskiej Białołęce samobójstwa popełniło dwóch mężczyzn: 10 sierpnia zabił się Marcin K., były naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, któremu postawiono 30 zarzutów korupcyjnych. W wieloosobowej celi przy monitoringu zdołał powiesić się na pasku od spodni. 18 sierpnia samobójstwo popełnił kolejny przestępca, Robert L. Odwołano dyrektora aresztu, a sprawę badać będzie specjalny zespół powołany przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie. Marcin K. miał być świadkiem w ważnej rozprawie korupcyjnej w śląskiej skarbówce. Prokuratura twierdzi, że nawet pomimo jego śmierci zeznania, które już zdążył złożyć, okazały się niezwykle wartościowe. Marcin K. był przez 10 lat szefem urzędu skarbowego, w którym urzędnicy brali łapówki. Był też ojcem trójki dzieci. Zgodził się złożyć szczegółowe zeznania o tym, kto przez dekadę brał łapówki i jak działała cała korupcyjna machina. Pojawiają się nawet głosy mówiące o tym, że nie mógł popełnić samobójstwa. Był rodzinnym, silnym człowiekiem — trudno uwierzyć, że w więzieniu nagle załamał się i targnął na swoje życie.

— Czas potrząsnąć ministrem Zbigniewem Ziobro. Choć nie mam wątpliwości, że ten obóz rządzący robi wszystko, by uchronić własnych polityków od jakiejkolwiek odpowiedzialności — uważa Zbigniew Ćwiąkalski, który jest przekonany, że śmierć więźniów nie zaszkodzi jego stanowisku. I zapewne ma rację, jego honorowa postawa zapewne jest dla polityków PiS zwykłym frajerstwem.

