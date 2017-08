Duńczycy ruszają na podbój kosmosu

Projekt jest finansowany z dotacji sponsorów. Główną ideą, która przyświeca jego inicjatorom, jest założenie, że lot w kosmos nie musi być wcale skomplikowanym wielomilionowym przedsięwzięciem wymagającym kosztownej infrastruktury.

Mads Wilson, szef działu ds. kontaktów ze społeczeństwem w projekcie Copenhagen Suborbitals opowiedział w wywiadzie dla Sputnika o duńskim projekcie podboju kosmosu.

— Państwa zespół liczy 50 osób. Są to specjaliści z różnych dziedzin. Proszę powiedzieć, co was popchnęło do stworzenia takiego projektu? Filmy, programy telewizyjne o kosmosie, muzyka, książki?

© Fotolia/ Sdecoret Gwiazda Śmierci może zniszczyć Ziemię w ułamku sekundy

— Większa część naszego zespołu dorastała w latach 70-80, dlatego dobrze wiemy, co to takiego program Apolllo, lądowanie na Księżycu i statki kosmiczne. I każdy z nas z urzeczeniem patrzył w telewizor, kiedy w wiadomościach opowiadali o kolejnym starcie statku kosmicznego. Sądzę, że to właśnie zainspirowało nas do stworzenia tego projektu. My wszyscy marzyliśmy o tym, by w jakimś momencie zostać astronautą i w pewien przepiękny dzień polecieć w kosmos.

— Czytałem, że platformę, którą wykorzystujecie do startów rakiet z morza nazwaliście MLP Sputnik. Czy oznacza to, że jednym ze źródeł inspiracji był dla was radziecki program kosmiczny?

— Tak, oczywiście. ZSRR jako pierwszy wysłał człowieka w kosmos, a także wyprowadził na orbitę satelitę. Ponieważ Sputnik-1 był pierwszym sztucznym satelitą wyprowadzonym z ziemi na orbitę, postanowiliśmy tak samo nazwać naszą platformę.

© Sputnik. Sergey Mamontov NASA szuka obrońcy Ziemi na pełny etat

— Niestety musi upłynąć kilka lat nim to się stanie. Wszystko zależy od pieniędzy i czasu. 26 sierpnia odpalamy rakietę NEXØ II z platformy na Morzu Bałtyckim. Możliwe, że będzie to ostatni start maleńkich rakiet z serii NEXØ. Potem przystępujemy do utworzenia prototypu rakiety SPICA, którą człowiek poleci w kosmos. Ale nim się to stanie, przeprowadzimy kilka próbnych startów.

26 sierpnia na Sputniku będzie można zobaczyć relację na żywo ze startu rakiety Nexø II.