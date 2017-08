Cyniczny i niedorzeczny pomysł posła Pięty

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z działaczem społecznym i niezależnym publicystą Januszem Niedźwiedzkim.

© Sputnik. Fishman Posłowie PiS chcą od Rosji „bilionów złotych reparacji wojennych"

— Ja mam takie przemożne wrażenie, że PiS za każdym razem, kiedy ma jakieś konkretne problemy, czy to związane z gospodarką czy z nastrojami społecznymi, bardzo zręcznie żongluje antypatiami społecznymi. Na zmianę podbudza i wykorzystuje niechęć Polaków wobec Rosjan albo wobec Niemców. Sprawę niemieckich reparacji dobił sam MSZ, który wykazał, iż Polska zrzekła się jakichkolwiek roszczeń wobec Niemiec jeszcze w okresie PRL. Następnie rząd Marka Belki potwierdził to stanowisko. Kiedy wyszedł na jaw totalny absurd domagania się reparacji od Niemiec, żeby temat nie umarł, to poseł Pięta wyskoczył, jak przysłowiowy Filip z konopi i wymyślił, że będziemy teraz żądać reparacji od Rosji. W moim odczuciu jest to postulat jeszcze głupszy, jeszcze bardziej kuriozalny, niż postulat domagania się reparacji wojennych od Niemiec. Ciężko mi komentować coś tak skrajnie idiotycznego, jak najnowszy pomysł posła Pięty.

© Sputnik. Alexey Malgavko Warszawa postanowiła „zedrzeć" z Rosji trochę pieniędzy

— Cynizm tak daleko posunięty, że wskazuje na to, iż kończą się widocznie bardziej stosowne pomysły w Pis-ie. Pan poseł Pięta jest takim papierkiem lakmusowym skrajnie niedorzecznych pomysłów, które w tym środowisku się rodzą. Trudno to nazwać żądaniami, bo jest to wypowiedź szeregowego posła na łamach tabloidu. To raczej wybryk fantazji poselskiej.

Otóż PiS nie jest w stanie się zdecydować, czy Polska jest przegranym, bo najnowsza narracja historyczna PiS-u lansuje tezę, że Polska była największym przegranym w II wojnie światowej. Czy też jesteśmy wygranym i mamy prawo domagać się reparacji, bo jak wiadomo, reparacji może domagać się tylko i wyłącznie strona wygrana. Kiedy to wygodne, uważa się za wygranego w II wojnie światowej, a kiedy niewygodne, lansuje narrację o totalnej klęsce. Ja bym zbyt poważnie nie traktował podobnych wypowiedzi, ale trzeba ze smutkiem przyznać, iż w sytuacji, kiedy relacje polsko-rosyjskie zostały totalnie zdewastowane, tego typu niedorzeczne wypowiedzi zaczynają wchodzić do przekazu medialnego.