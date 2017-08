Lepiej z Banderą niż z Moskwą?

Już na wstępie pisze: „W defiladzie upamiętniającej niepodległość Ukrainy będą defilowali także polscy żołnierze. Być może przyjdzie im maszerować w rytm pieśni banderowskich… Pamięć o polskich ofiarach na Wołyniu i w Galicji każe nam ostro protestować. Racja stanu jednak nakazuje milczeć i budować najbliższe relacje z Kijowem pomimo gloryfikacji OUN i UPA…".

Były poseł na Sejm Andrzej Rozenek udzielił korespondentowi radia Sputnik komentarza w tej sprawie.

— Jak Pan redaktor odebrał tę koncepcję pana Talagi, obecnie doradcy firm zbrojeniowych?

— Myślę, że jest to bardzo ostro zarysowany konflikt, który rzeczywiście występuje. Choć wydaje mi się, że nie trzeba mu nadawać takich tonów, takich trochę histerycznych. Nasze dobre relacje z Ukrainą są od dawna podstawą polskiej polityki zagranicznej. I wydaje mi się, że ten rząd stara się je utrzymywać, chociaż niezbyt udolnie, ale przynajmniej się stara. I myślę, że o to panu redaktorowi chodziło. Rzeczywiście pojawiające się na Ukrainie elementy, świadczące o czczeniu kultu banderowców, nie sprzyjają tym dobrym stosunkom. To my w Polsce wiemy. Nie jest to dla nikogo tajemnicą.