Dlaczego Macron zignorował Warszawę

Komentarza w tej sprawie korespondentowi radia Sputnik Leonidowi Siganowi udzielił były poseł na Sejm Andrzej Rozenek.

— Dlaczego tak się stało? Czy Pana to nie dziwi?

— Myślę, że należy na to spojrzeć z wielu różnych perspektyw, ale chyba dwie są najważniejsze. Pierwsza perspektywa dotyczy interesów francuskich, które zostały w bardzo poważny sposób naruszone przez ten rząd, myślę o rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno Francuzi będą długo pamiętać zerwany kontrakt na Caracale, tudzież różne niezbyt przemyślane wypowiedzi ministra Antoniego Macierewicza. Jest też druga perspektywa, która wydaje mi się bardziej istotna, mianowicie perspektywa dotycząca polskiej polityki zagranicznej i montowania od dłuższego czasu tzw. Międzymorza. Czyli porozumienia różnych państw Europy Wschodniej, które miałoby stanowić przeciwwagę dla mocarstw europejskich. Po tym chociażby, że tak wygląda podróż pana prezydenta Macrona, a nie w inny sposób, widać wyraźnie, że on, omijając Węgry i Polskę, pokazuje, że żadnego Międzymorza nie będzie. Ponieważ dowodzi to jasno rozbicia jakiejkolwiek jedności w tym powstającym rzekomo bloku, o ile w ogóle ta jedność kiedykolwiek miała miejsce. Należy spokojnie się temu przyglądać i wyciągać wnioski. Wniosek pierwszy jest taki, że polityka zagraniczna ministra Waszczykowskiego legła w gruzach. A wniosek drugi jest taki, że Antoni Macierewicz zepsuł nam skutecznie dobre niegdyś relacje z Francją.