Rosja wyprzedza USA pod względem dostaw gazu do Europy

W czerwcu do portu w Świnoujściu zawinął pierwszy tankowiec z amerykańskim gazem. Ale jeden rzut oka na ceny wystarczy, aby zrozumieć, że rosyjski gaz jest o wiele „korzystniejszy" — przecież koszt transportu przez Atlantyk i regazyfikacji LNG jest dość wysoki. Ameryka chce podważyć przywództwo Rosji w zakresie dostaw gazu, nakładając nowe sankcje, które uderzają też w projekt Gazociągu Północnego-2, co godzi w interesy Europejczyków.

Jaką rolę będzie odgrywać rosyjski gaz w przyszłości Europy? Jakie znaczenie w geopolityce odgrywa energetyka? Na ten temat wypowiedział się na antenie radia Sputnik Davide Tabarelli, szef niezależnej organizacji Nomisma Energia zajmującej się badaniami w zakresie energetyki i ekologii.

- Jaką rolę w geopolityce odgrywają gaz i ropa? Czy można powiedzieć, że ten, kto dostarcza surowców energetycznych, dyktuje w pewnym sensie swoje reguły w polityce?

- Energetyka to jedna z najważniejszych gałęzi. Zasoby energetyczne są sprzedawane, kupowane, transportowane przez ogromne przedsiębiorstwa w rozmaitych państwach. Energetyka była zawsze strategiczną gałęzią dla Europy. Bez energetyki nie można sobie wyobrazić wzrostu gospodarczego. Energetyka i polityka gospodarcza w coraz większym stopniu zależeć będą od warunków ekologicznych i zmian klimatycznych. Z tego punktu widzenia gaz zanieczyszcza środowisko w najmniejszym stopniu. W przyszłości kwestie energetyki będą coraz bardziej związane z polityką i strategią państwa.

- Włoskie spółki są zaangażowane w takie poważne przedsięwzięcia jak projekt Gazociągu Północnego. Parę lat Gazociąg Południowy był uważany za optymalne rozwiązanie pozwalające dostarczać gaz do Europy z pominięciem Ukrainy, a także wzmocnić relacje z Rosją. Projekt ten został jednak odrzucony. Dla europejskich spółek to duża strata. Kiedy dochodzi do degradacji sytuacji politycznej i stosunków międzynarodowych, zawsze cierpią na tym inwestycje i gospodarka.

- USA chcą odizolować Rosję od Europy, dostarczają własny gaz ciekły, ale jak na razie większa część dostaw gazu dla Europy pochodzi z Rosji, czy tak?

- Włochy zużywają około 450 mld metrów sześciennych gazu, z czego 25% dostarcza nam Rosja. To prawie połowa tego, co importujemy na przestrzeni ostatnich 20 lat. Gaz z Rosji dostarczany jest bez zakłóceń mimo działań wojskowych na Ukrainie, sankcji i innych trudności. Rosja pozostaje głównym dostawcą z jednej prostej przyczyny: Rosja to Europa, znajduje się najbliżej wszystkich. Marzę o tym, by Rosja i Europa kiedyś się zjednoczyły tak, jak pomimo istniejących różnic udało się zjednoczyć Niemcom, Włochom i Francji. Rosja ma ogromne zapasy zasobów naturalnych, w tym gazu, a koszt jego wydobycia jest dużo niższy niż w USA — zauważył Davide Tabarelli.