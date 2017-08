II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Walka z rusofobią - walka z wiatrakami?

© Fotografie od blogera Piotr Radtke II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego

Korespondentka Sputnika Irina Czajko skontaktowała się z panem Radtke, aby z pierwszej ręki uzyskać informacje o Zlocie.

— Przeczytałam wiadomość o II Ogólnopolskim Zlocie Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Co to jest za zlot i jaki jest jego program?

— Program zlotu jest bardzo prosty. Ludzie przyjeżdżają do nas, aby się zintegrować. To okazja, aby poznać się osobiście. Na co dzień wielu z nas działa w terenie, w różnych miejscowościach, gdzie rozdajemy ulotki Braterstwa, rozmawiamy z ludźmi o relacjach polsko-rosyjskich. A tutaj będziemy mieli okazję dokonać wymiany doświadczeń. Mam przygotowane na Zlot odznaki Braterstwa, dyplomy, certyfikaty. Zostaną mianowani honorowi członkowie naszej organizacji. To jest przewidziane na pierwszy dzień. Drugi dzień — to już jest tradycją Zlotu — jedziemy na cmentarz, na którym są pochowani w jednym miejscu i polscy, i radzieccy żołnierze. Następnie udajemy się na cmentarz radziecki, który znajduje się na terenie Bornego Sulinowa, bo, jak wiadomo, kiedyś w Bornem Sulinowie istniała duża baza wojsk radzieckich. Później planujemy wycieczkę, żeby pokazać im i okolice, i jak żyjemy. Dużo środowisk medialnych kontaktuje się ze mną, ale generalnie staram się unikać rozgłosu medialnego. Dlaczego? Bo w ubiegłym roku pozwoliłem sobie na to, żeby „Gazeta Wyborcza" zrobiła ze mną wywiad, i w opublikowanym artykule napisali nieprawdę. Okrzyknęli nas agentami kremlowskimi. Obrazili nas. Dlatego unikam kontaktów z takimi dziennikarzami. Dla mnie najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, jest tylko i wyłącznie agencja Sputnik. Z Wami współpracuję, Wam przekazuję informację, bo to, co Wam powiem, co Wam przekażę, nie jest cenzurowane, mówicie zawsze prawdę, nie przerabiacie wypowiedzi. Z ważniejszych gości, którzy przyjadą na Zlot, będzie pan Romuald Koperski. Znany podróżnik, znawca Rosji. Dla nas jest to bardzo ważny gość.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Goście z Rosji w Bornem Sulinowie

— Przyznam szczerze, że walka z rusofobią w Polsce to jest walka z wiatrakami. Próbujemy cały czas dementować kłamstwa. Robimy to na różne sposoby. Główny sposób przeciwstawiania się propagandzie antyrosyjskiej jest bardzo prosty — drukujemy w dużych ilościach ulotki, rozpowszechniane są na terenie całego kraju i też poza granicami. Organizacja Braterstwa Polsko-Rosyjskiego ma duży zasięg, bowiem mamy pełnomocników też na terenie Europy: to Anglia, Niemcy, Włochy, Czechy. Właśnie między innymi z nimi chcemy się spotkać na tym Zlocie. Omówić wspólny plan działania.

— O czym Pan marzy i co chce osiągnąć dla siebie i dla organizacji?

— Mam trzy bardzo proste marzenia. Pierwsze: żeby Zachód przestał ingerować w sprawy polskie. Drugie marzenie, najważniejsze moje marzenie: żeby w końcu przyjaźń polsko-rosyjska stała się faktem, a nie tylko mitem, który w polskich, antyrosyjskich środowiskach jest traktowany jako coś, co jest niemożliwe. I trzecie moje największe marzenie: żeby zostały zniesione wizy do Rosji. Te trzy rzeczy, gdyby dało się zrealizować… To, co prawda, na razie dla mnie jest walką z wiatrakami, ale jeśli ja nie miałbym nadziei, jeśli ludzie, którzy działają w Braterstwie nie będą mieli nadziei, że uda nam się to zrealizować, to nasza praca nie miałaby sensu.