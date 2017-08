„NATO zorganizuje «starcie nie na żarty» z Serbią z powodu S-300"

Wcześniej chęć kupna tych systemów zadeklarował prezydent Serbii Aleksander Vucić.

W audycji radia Sputnik ekspert w dziedzinie wojskowości, redaktor naczelny czasopisma „Nacionalnaja oborona" Igor Korotczenko stwierdził, że zainteresowanie Serbii wyrzutniami przeciwlotniczymi rosyjskiej produkcji jest bardzo duże.

„Dla Serbii, która w 1999 roku padła ofiarą bombardowań natowskich, kwestia umacniania swej obrony przeciwlotniczej należy do zagadnień o znaczeniu kluczowym z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Wobec tego zainteresowanie Serbii rosyjskimi wyrzutniami przeciwlotniczymi o dużym zasięgu S-300 jest bardzo duże . Negocjacje w sprawie prawdopodobieństwa dostaw S-300 do Serbii prowadzone są dość aktywnie, tak samo jak negocjacje w sprawie dostaw rosyjskich myśliwców MiG-29. Jak można wnioskować, cały problem tkwi we wskaźnikach cenowych kontraktu — według jakiego schematu Serbia będzie opłacać dostawy S-300. Jeśli ten kontrakt zostanie zrealizowany, stanie się to, poza wszelką wątpliwością, bardzo mocnym krokiem geopolitycznym i wspaniałym wskaźnikiem tego, że rosyjskie wyrzutnie S-300 i S-400 nadal są faworytami na światowym rynku zbrojeń" — powiedział Igor Korotczenko.

Jego zdaniem w NATO podejmowane będą próby wywierania presji na Serbię w celu pokrzyżowania jej planów.

„NATO na wszelkie możliwe sposoby będzie stwarzać przeszkody w realizacji tej transakcji, wywierać presję na Belgrad, w tym także za pomocą szantażu, biorąc pod uwagę interesy Serbii dotyczące prawdopodobieństwa jej wstąpienia do Unii Europejskiej. Dlatego może dojść do starcia nie na żarty. Wywierana będzie zmasowana presja na Belgrad, żeby nie dopuścić do realizacji tego kontraktu" — uważa Igor Korotczenko.