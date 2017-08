Gazeta Bild wzięła na poważnie satyryczny artykuł opublikowany na Sputniku

Gazeta Bild wzięła na poważnie satyryczny artykuł opublikowany na Sputnik Deutschland, nazywając go fejkiem.

© AFP 2017/ Johannes Eisele W szeregach socjaldemokratów zagnieździł się „rosyjski najemnik”

„Niedoczytanie materiału satyrycznego, pominięcie rozwinięcia tematu i oświadczenie, iż to fejkowa wiadomość to dość słabe podejście. Tym nie mniej tak właśnie uczyniła gazeta Bild…" — zauważył na Sputnik Deutschland auto materiału Wladimir W. Wahnowitz.

Autor odnosi się do materiału zatytułowanego „Walka przedwyborcza w pełnym rozkwicie: fejki atakują z Internetu", który ukazał się w gazecie Bild. Jego autor, „poszukiwacz prawdy" Julian Röpcke przywołuje cztery przykłady na to, jak fejki podkopują zaufanie do niemieckiego rządu. Jednym z nich był artykuł opublikowany na Sputniku.

W swoim materiale Wahnowitz pisze o tym, że niemiecki rząd realizuje jakoby projekt smug chemicznych w celu manipulowania pogodą. Chemtrails — tak miłośnicy teorii spiskowych nazywają smugi na niebie pozostawiane przez samoloty pasażerskie. Jedna z takich teorii mówi, że samoloty rozpylają tak naprawdę substancje chemiczne.

Zdaniem Juliana Röpcke po przeczytaniu artykułu na Sputniku nie do końca wiadomo, czy mamy do czynienia z satyrą czy autor pisze poważnie.

Tymczasem Wahnowitz utrzymuje w żartobliwym tonie cały materiał. „Ostatecznie do pary wodnej można dodać zupełnie inne substancje i to tak, żeby nikt tego nie zauważył. A jeśli możesz tak zrobić, to znaczy, że tak zrobisz! Bo taka już ludzka natura" — pisze autor.

Na końcu materiału autor otwarcie pisze: na stronie, gdzie artykuł o smugach chemicznych pojawił się jako pierwszy, swoje materiały może publikować każdy użytkownik. A zatem artykuły, które się tam pojawiają, nie zawsze odznaczają się powagą.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Przygotowania do wojny idą pełną parą

Wahnowitz podkreśla, że Röpcke zupełnie zignorował wszystkie aluzje wskazujące na satyryczny charakter artykułu. „Kiedy piszę artykuł, zakładam, że czytelnik nie jest głupi i przeczyta nie tylko tytuł i pierwsze trzy linijki, ale cały tekst" — pisze Wahnowitz, dodając, że ci, którzy przeczytali tylko początek „dali się nabrać na fejk", a ci, którzy przeczytali artykuł do końca mogli się w pełni nacieszyć przeświecającym na wskroś dowcipem.

Wahnowitz podziękował też dziennikarzowi Bild za „przyjazną reklamę".