Polskie winy wobec Ukrainy

Myśl przewodnia, jaką zaprezentował w wywiadzie Lech Wałęsa, brzmi: „Polska i Ukraina są na siebie skazane i muszą zrobić wszystko, aby ten proces był przyjemny". To dość ryzykowna teza, zwłaszcza w kontekście nieznajomości historii, która wyszła przy okazji pytania o Memorandum Budapesztańskie i o to, czy Ukraina słusznie zrobiła, zrzekając się broni atomowej.

„Jestem chyba jedynym, kto ma pretensje do tych, którzy podpisali to porozumienie — m.in. Polski„ — powiedział prezydent, nie mając najwyraźniej bladego pojęcia o tym, że Polska nie była stroną owych porozumień. Ale Wałęsa tak bardzo chciał wynagrodzić Ukrainie doznane krzywdy, że pospieszył się również z wyznaniem: „Daliśmy gwarancje Ukrainie. Ale okazuje się, że sprzedaliśmy Ukrainę! Taki już jest świat — jedno się mówi, a co inne robi. Teraz powinniśmy zrobić wszystko, aby naprawić ten błąd. I zrobić wszystko, by jak najszybciej wmontować Ukrainę w Europę". Kto dawał Ukrainie jakiekolwiek gwarancje, ten dawał, ale raczej nie była to, wbrew temu co twierdzi exprezydent, Warszawa.

Kolejna złota myśl dotyczyła ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO, które ma blokować Rosja. „Rosja robi wszystko, by nie wypuścić Ukrainy" — uważa Wałęsa. Ma jednak na to pewien sposób. Według niego „gdyby w Europie było więcej mężczyzn, ta >>męska decyzja<< byłaby już podjęta".

Bo przecież w latach swojej prezydentury Wałęsa „pracował tak samo dla Ukrainy jak i dla Polski" (biorąc pod uwagę oskarżenia o agenturę, były prezydent powinien uważać na podobne sformułowania). Ale brnie dalej: „W Kanadzie, w Brazylii, rozmawiałem z różnymi waszymi rodakami i przygotowywałem ich do tego, by wspólnie wstąpić do UE. Przegrałem jednak wybory. Ci, którzy przyszli do władzy, działali inaczej, a proces zaniknął. Ale powinniśmy byli wstąpić do UE razem. Ukraina, a także Białoruś. Ale Białoruś jest w jeszcze gorszej sytuacji, ona jeszcze bardziej jest zależna od Rosji. Dziadek mnie uczył, a potem ojciec, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy".

Wychodzi więc na to, że reelekcja Wałęsy była dla Ukrainy szansą na znalezienie się w Unii. Trzeba przyznać, że kreatywność historyczna byłemu liderowi „Solidarności" dopisuje. To jednak i tak łagodne stwierdzenia w porównaniu do tych z 2014, kiedy podczas wizyty w Kijowie na zaproszenie Witalija Kliczko, palnął „Jeśli będzie trzeba, to zaatakujemy Moskwę!".

