Palma pierwszeństwa należy się Rosji i USA

© Fotolia/ Fergregory Rosjanie i Chińczycy wyprzedzają Zachód dzięki przybyszom

„Pod względem potencjału armie Rosji i Stanów Zjednoczonych są praktycznie jednakowe. Brana jest pod uwagę nie liczebność wojsk, lecz doświadczenie w prowadzeniu działań bojowych, w szczególności w Syrii, wypróbowanie jednostek specjalnych w działaniach bojowych, logistyka, zapewnienie funkcjonowania wojsk i obsługa sprzętu" — powiedział Bałujewski.

Jak mówi rosyjski wojskowy, ciężko przewidzieć jaki charakter będzie nosić wojna przyszłości. „Ale rosyjska armia zdobyła ogromne doświadczenie w planowaniu operacji bojowych i prowadzeniu działań bojowych z dala od swojego terytorium. Ponadto doświadczenie to zdobyli zarówno szeregowi żołnierze, jak i dowódcy wyższej rangi. I to wpaja przekonanie co do słuszności obranego kursu budowy sił zbrojnych" — zauważył generał.

Rosyjski wojskowy podkreślił przy tym, że nie można spychać na drugi plan liczebności sił zbrojnych, przypominając, że amerykańska armia liczy 2,1 mln osób, a rosyjska — dwa razy mniej. „Właśnie dlatego możemy mówić tylko o względnej relacji sił" — powiedział Bałujewski.

Dyrektor moskiewskiego Centrum Analiz Światowego Handlu Bronią Igor Korotczenko zauważył, że tego typu rankingi nie mogą uwzględniać wszystkich niuansów i dlatego ciężko nazwać je obiektywnymi.

„Żaden ranking nie może odzwierciedlać faktycznego stanu rzeczy, bo nie może uwzględniać wszystkich aspektów. Na przykład pod względem czynnika atomowego Rosja nie ustępuje USA, lecz znajduje się na tym samym poziomie co USA. To prawda, Amerykanie mają więcej lotniskowców, ale my nie prowadzimy polityki ekspansjonistycznej, dlatego nie potrzebujemy kopiować modelu amerykańskiej organizacji wojskowej" — zauważył Korotczenko.

Zdaniem dyrektora moskiewskiego centrum USA rzeczywiście wyprzedzają Rosję w takich technologiach obronnych jak systemy łączności, zarządzania bojowego i automatyzacji, Rosja jednak osiągnęła w ostatnich latach znaczne sukcesy w planowaniu i prowadzeniu realnych działań bojowych.

„Weźmy operację likwidacji terrorystów, którą przeprowadził rosyjski Sztab Generalny w Syrii, bezprecedensową na tle niepowodzeń Ameryki w Iraku i Afganistanie. Jeśli brać pod uwagę wskaźnik sukcesu, znacząco wyprzedzamy Amerykę, gdy się uwzględni mniejsze zasoby, jakimi dysponujemy. Przeprowadziliśmy taką operacją, jakiej amerykańska armia nie potrafiła przeprowadzić w żadnym z państw, w których Waszyngton siłą usiłował zmienić sytuację na swoją korzyść" — zakończył Korotczenko.