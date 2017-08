Amerykańska demonstracja irytacji

Wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia strategiczne „Zapad 2017" będą odbywały się w dniach od 14 do 20 września na terytorium Białorusi.

W audycji radia Sputnik ekspert z Centrum Dziennikarstwa Wojskowo-Politycznego Borys Rożyn podkreślił, że Stany Zjednoczone mają aż za dużo środków do obserwacji białorusko-rosyjskich ćwiczeń strategicznych.

„Są to środki wywiadu technicznego, jest to wywiad agenturalny. Ponadto, zapraszano ich na te ćwiczenia w charakterze obserwatorów. Na terytorium Europy Wschodniej, w krajach bałtyckich, rozmieszczono ośrodki wojny informacyjnej i cybernetycznej, które gromadzą informację z terytoriów Rosji i Białorusi. Czyli Amerykanie nie mają żadnych problemów z kontrolowaniem charakteru tych ćwiczeń. Jednakże muszą demonstrować irytację z powodu rosyjskiej polityki na kierunku zachodnim kreując Rosję jako domniemanego agresora. Natomiast swoje własne poczynania, związane z rozbudową wojsk, systemów obrony przeciwlotniczej, prowadzeniem ćwiczeń wymierzonych przeciwko Rosji — wszystko to pozostawiają na marginesie i zaczynają sugerować wszem i wobec, że domniemany agresor — Rosja — chce zaatakować Litwę" — powiedział Borys Rożyn.