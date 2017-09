© Sputnik. Alexander Kryazhev DRL: Kijów będzie kupować amerykański węgiel po niebotycznej cenie

Jego zdaniem sytuacja na Ukrainie to „bomba z opóźnionym zapłonem", bo trwające tam działania zbrojne narażają na niebezpieczeństwo magazyny chloru, zakłady chemiczne i metalurgiczne, składowiska odpadów niebezpiecznych, a także kopalnie węgla. Każdy incydent może doprowadzić do skażenia i śmierci ludzi. Kurz nawołuje do podjęcia natychmiastowych kroków w celu udaremnienia katastrofy ekologicznej.

Ukraina przeżyła „jedną z najbardziej przeraźliwych katastrof technogennych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie" — awarię Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Teraz na Ukrainie trwa wojna, która negatywnie wpływa na relacje między Donbasem i pozostałą częścią kraju, między Kijowem i Moskwą, a także między Rosją i innymi państwami — pisze minister spraw zagranicznych Austrii Sebastian Kurz.

© Sputnik. Sergey Averin Z Donbasu trzeba ewakuować ludzi

Konflikt ten może także zaszkodzić środowisku. Nieprzerwane działania bojowe narażają na niebezpieczeństwo magazyny chloru, zakłady chemiczne i metalurgiczne, składowiska odpadów niebezpiecznych, a także kopalnie węgla.

„Sytuacja na Ukrainie to bomba z opóźnionym zapłonem". Fakt, że strony konfliktu znajdują się bardzo blisko siebie w sensie geograficznym sprawia, że dowolny incydent może narazić na niebezpieczeństwo obydwie strony, w tym także sąsiadów Ukrainy.

Szef MSZ Austrii przywołuje jako przykład ostrzał Donieckiej Stacji Filtrowania Wody, który miał miejsce na początku roku. Jeśli doszłoby do wybuchu 7 ton zgromadzonego tam gazowego chloru skutek byłby „katastroficzny".

„Konieczne są natychmiastowe kroki w celu udaremnienia katastrofy humanitarnej i ekologicznej w Donbasie" — uważa Kurz.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Jak nielegalny eksport uderzył w zasoby naturalne Ukrainy

Wszystkie strony uczestniczące w konflikcie „powinny przynajmniej respektować charakter cywilny tych obiektów i trzymać się z dala od nich" — pisze Sebastian Kurz. Należy je rozpatrywać jako strefy bezpieczeństwa. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej muszą być ustanowione specjalne kanały łączności. Muszą być także dostępne służby awaryjne i odpowiedni sprzęt.

„Skażenie nie zna granic. Dlatego każdy mieszkaniec regionu musi zaangażować się w zmniejszanie ryzyka i zapobieganie katastrofie ekologicznej" — podkreśla austriacki minister. Substancje chemiczne mogą przedostawać się do rzek i wód podziemnych, na skutek czego mogą ucierpieć setki tysięcy ludzi. Podtopienia kopalni węgla mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wody i negatywnie wpłynąć na rolnictwo, nawet w sąsiedniej Rosji.

„Wszyscy uczestnicy konfliktu muszą odsunąć na bok politykę i skupić się na losie ludzi w tym zdewastowanym wojną regionie" — mówi Kurz. Właśnie dlatego Austria sprawująca prezydencję w OBWE wzywa do podjęcia inicjatywy na rzecz zmniejszenia ryzyka klęsk ekologicznych we wschodniej Ukrainie. Trójstronna grupa kontaktowa skupiająca Ukrainę, Rosję i OBWE, przyjęła takie podejście i omówi je na swoich przyszłych spotkaniach. Należy pilnie wdrożyć politykę opartą na faktycznych danych, żeby zapobiec katastrofie, która zatruje życie mieszkańcom Donbasu.