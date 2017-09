Rosja może stracić ulokowane w amerykańską gospodarkę miliardy

© Sputnik. Alexey Agarishev MSZ Rosji o zajęciu rosyjskich obiektów w USA: Otwarcie wrogi akt

Jego zdaniem zagrożone są rosyjskie rezerwy zagraniczne zainwestowane w amerykańskie papiery wartościowe. 109 mld dol. może zostać zamrożone.

Bogdasarow prognozuje, że nowe sankcje będę długoterminowe. – Głupotą było liczenie na Trumpa, idealizowanie go. Mówienie, że on jest dobry, to jego otoczenie złe. Senatorowie, kongresmeni nie pozwalają mu zwrócić się w stronę Rosji. Weźmy chociażby nowego specjalnego przedstawiciela Departamentu Stanu Volkera, który marzy o izolacji Rosji – powiedział politolog.

Kurt Volker, specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy, powiedział wcześniej, że Rosja „można zostać wyrzucona z systemu stosunków dyplomatycznych i gospodarczych”.

— Stworzą nam niemało problemów – ocenił politolog. Jego zdaniem USA „już wielokrotnie posuwały się do tego”.

— Zaraz po rewolucji islamskiej w 1979 roku zamroziły irańskie pieniądze i złoto w swoich bankach, później aktywa Centralnego Banku Iranu. Mówimy o kwocie porównywalnej z rosyjską – 107 mld dol. W tym stuleciu zamroziły syryjskie aktywa za rządów Asada, irańskie za Husajna i libijskie za Kaddafiego. I nic, świat nie zareagował, nadal inwestuje w amerykański „skarb” – powiedział Bogdasarow. Przypomniał też, że we wrześniu 2008 roku rosyjski minister finansów Aleksiej Kurdin, pytany o rosyjskie aktywa w Ameryce, zapewnił, że w żadnym wypadku nie zostaną one skonfiskowane.

— W 2013 roku w Kongresie już ostrożnie poruszano ten temat. Powiedzmy, piłka testowa. Wówczas obeszło się bez echa. Obecnie w warunkach nowej konfrontacji USA z łatwością mogą zamrozić, skonfiskować nasze miliardy. Uzasadnienie w ustawie, którą podpisał Trump, można łatwo znaleźć. Wprost jesteśmy w niej nazwani wrogiem – wyraził obawy ekspert. Według niego trzeba „ratować rezerwy, wycofywać je ze Stanów Zjednoczonych”. Jak podkreślił, te pieniądze są potrzebne teraz w Rosji, dlatego raczej nie jest zasadne inwestowanie ogromnych kwot w gospodarkę potencjalnego wroga, który wzmocnią sankcje przeciwko Moskwie.

Jego zdaniem należy dokładnie przeanalizować doświadczenie Iranu, który aktywnie rozwija swoją ekonomikę w sytuacji obowiązujących wobec niego restrykcji. – Nie jedną dekadę wobec tego kraju obowiązywały zakrojone na wielką skalę sankcje Zachodu, ale nie pochylał on głowy. Obawiam się, że na nas zostaną nałożone podobne ograniczenia – powiedział Bogdasarow.