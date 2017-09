Chcemy reparacji od wszystkich, natychmiast

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Szanse Polski na otrzymanie reparacji wojennych od Rosji

Jeżeli dwa dni temu komuś się wydawało, że stanowcza opinia ekspertów przygotowana na zlecenie wiceprzewodniczącego niemieckiego parlamentu zakończyła na dobre temat reparacji wojennych — to jest w błędzie. Dziś rano minister spraw zagranicznych dalej drążył temat. Okazuje się, że „przez siedemdziesiąt lat sprawa była zaniedbywana".

Nieważne, że sprawę załatwiła już w 1953 Rada Państwa w PRL, wydając oświadczenie o zrzeczeniu się reparacji, nieważne, że jej postanowienia potwierdzały rządy po 1989 roku. Waszczykowski nadal jest zdania, że „pod względem moralnym nie ma chyba dyskusji na ten temat, że nie dostaliśmy zadośćuczynienia za ciężkie straty, jakie ponieśliśmy w wyniku agresji niemieckiej na Polskę, jak również sowieckiej, rosyjskiej.

Pod względem prawnym kwestia jest niejednoznaczna z różnych powodów: ponieważ nie było traktatu pokojowego, jak również ze względu na nasze meandry". Wyznanie ministra zabrzmiało, jakby dopiero wyszedł na światło dzienne fakt, że w 1939 miała miejsce jakaś wojna, jakby fakt niemieckiej agresji na Polskę był dotąd szerszej społeczności międzynarodowej w ogóle nieznany.

Kiedy prowadzący poranny program redaktor Robert Mazurek usiłował „przycisnąć" szefa dyplomacji, ten wił się jak piskorz złapany w sieć, nie chcąc wprost odpowiedzieć na pytanie, czy Polska po 78 latach będzie ubiegała się o reparacje, czy nie.

„Powinniśmy usiąść do poważnej rozmowy z Niemcami i wspólnie zastanowić się, jak ze sprawy wybrnąć. Jak wybrnąć z faktu, że na relacje polsko-niemieckie cieniem kładzie się agresja niemiecka z '39 roku i nierozwiązane kwestie po wojnie" — kluczył Waszczykowski. W końcu wybąkał, że polski rząd „przygotowuje stanowisko w tej sprawie" i że jest to decyzja, która „wykracza poza prerogatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych".

Jednocześnie jednak sugerował, że odszkodowania należą się nam jak psu zupa: „odchodzą już ostatnie ofiary, które były poszkodowane w II wojnie światowej — i w tym przypadku należy się spieszyć". Tradycyjnie też nie obyło się bez obwiniania poprzedników: „poprzednie rządy, szczególnie PRL-owskie, grały tą sprawą: np. otwierały granice, wypuszczały Ślązaków, Mazurów, brały pewne pieniądze, brały pewne tanie pożyczki — i handlowano tą sprawą".

Przypomnijmy, że w tej sprawie Waszczykowski zmienia zdanie po raz —enty. Najpierw to on łagodził nastroje kiedy temat reparacji poruszył prezes PiS. Zapewniał, że sprawa jest nieaktualna. Teraz wyszło mu, że ponad siedemdziesiąt lat sprawa leżała odłogiem. Pamiętajmy, że otwarta jest w zasadzie sprawa reparacji należnych również od Rosji.

MSZ poinformowało wprawdzie 1 września, że „Kwestia ewentualnych odszkodowań za straty podczas II wojny światowej nie była poruszana w rozmowach z przedstawicielami Rosji w ostatnich latach", podkreśliło jednak, że „ Rosja jako spadkobierca ZSRR ponosi odpowiedzialność międzynarodową na ogólnych zasadach jako państwo-agresor".

Ale skupmy się na zachodniej granicy. Zbędnych obiekcji w tej sprawie nie ma europoseł Ryszard Czarnecki, który wczoraj powiedział wprost PAP-owi to, co Waszczykowski jedynie zostawił w domyśle: „Jeżeli Niemcy chcą mówić >>nie<< i chcą twardo mówić, że nie będą płacić reparacji, to my tę sprawę umiędzynarodowimy i nie będzie to z korzyścią dla wizerunku Niemiec".

Szef MSZ nigdy nie wyraziłby swojego stanowiska takimi słowami. W końcu jest dyplomatą.

