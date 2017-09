„Chruszczow przemilczał najważniejszą rzecz nt. Krymu"

© Sputnik. Artyom Zhitenev Dlaczego Chruszczow w 1954 roku oddał Krym Ukrainie

Syn Chruszczowa uważa, że jego ojciec nie miał zamiaru „zadowalać ukraińskiej biurokracji", a w samej decyzji nie było „żadnej polityki".

Publicysta, politolog i kierownik Moskiewskiego Klubu Politycznego Jewgienij Bień na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że wypowiedź Siergieja Chruszczowa była niepełna.

„On (Siergiej Chruszczow — red.) obiektywnie naświetlił ten fakt, że wtedy przekazanie przez RF SRR (Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką) Ukraińskiej SRR Krymu było uważane za kwestię przede wszystkim charakteru technicznego, związaną z infrastrukturą, logistyką, zaopatrzeniem w energię i tak dalej".

Jednak Siergiej Chruszczow przemilczał najważniejszą rzecz — to, że było to skandaliczne naruszenie Konstytucji ZSRR, ponieważ decyzję podejmowały prezydia Rad Najwyższych RFSRR i ZSRR, a nie miały żadnego prawa, by przydzielać terytorium republikom.

„Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że już następnego dnia (po wywiadzie dla ukraińskiej stacji telewizyjnej) Siergiej Chruszczow udzielił wywiadu gazecie „Komsomolskaja Prawda", w którym powiedział, że popiera decyzję narodu Krymu ws. powrotu w skład Rosji. Mówił o tym zresztą także wcześniej, od razu po referendum z 2014 roku" — przypomniał Jewgienij Bień.

Na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 lutego 1954 roku Krym został przekazany przez Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Radziecką Ukraińskiej SRR. Decyzja została uzasadniona „wspólną gospodarką, bliskością terytorialną i ścisłymi związkami gospodarczo-kulturowymi między Obwodem krymskim a Ukraińską SRR".

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Krym pozostał w składzie Ukrainy. Kilka razy podejmowano próby przeprowadzenia na półwyspie referendum ws. niepodległości, jednak Kijów kwalifikował inicjatywy władz republiki jako niekonstytucyjne.

Zaraz po przewrocie państwowym na Ukrainie — w marcu 2014 roku odbyło się referendum, na którym 96,7% wyborców republiki Krymu i 95,6% mieszkańców Sewastopola opowiedziało się za przyłączeniem do Rosji. Kijów nie uznał wyników referendum i w dalszym ciągu uważa Krym za swoje, „czasowo okupowane terytorium".