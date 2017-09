„Ukraina to tylko pretekst do antyrosyjskich sankcji"

© Sputnik. Michaił Palinczak Poroszenko przyznał, że Ukraińcy są niezadowoleni z życia i władzy

Decyzja została podjęta w związku z sytuacją na Ukrainie . Oficjalna prolongata listy sankcji jest oczekiwana 14 września — poinformował dyplomata europejski.

Według niego skład osób figurujących na liście może zmienić się nieznacznie ze względów natury „technicznej". „Czterech z nich już nie żyje" — wyjanił dyplomata. Agencja Reutera precyzuje, że lista sankcji ma zostać uaktualniona do połowy marca.

Politolog Władimir Kiriejew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że wydarzenia na Ukrainie stanowią jedynie pretekst do sankcji, gdyż prawdziwe przyczyny są zupełnie inne:

Ukraina była i pozostaje nadal jedynie pretekstem, natomiast prawdziwym powodem są zjawiska bardziej fundamentalne: przeważnie jest to brak zrozumienia wzajemnego między Unią Europejską a Rosją. W Europie jest wielu ekspertów, uczonych, polityków, którzy uważają, że nie należy podważać relacji z Rosją, i że tylko razem z Rosją Europa może być projektem politycznym na skalę globalną. Zgodnie z tym podejściem, rozdźwięki, jakie wynikły w związku z Ukrainą, należą do szczegółów natury historycznej…

„Taka opinia na korzyść poprawy relacji z Rosją istnieje w znacznej części społeczeństwa europejskiego. Jednakże dotychczas, wbrew tej opinii, w środowisku obecnych polityków królują inne nastroje, zakładające, że Rosja jakoby za bardzo różni się od Europy. Nie rozumieją Rosji i boją się jej — przełamanie tego trendu jest bardzo trudnym zadaniem. Gdy zaczęły się wydarzenia na Ukrainie, po prostu to właśnie wysunęło się na pierwszy plan" — powiedział Władimir Kiriejew.

Według niego wbrew zamiarom inicjatorów sankcji, jednym z rezultatów ich wprowadzenia stał się wzrost, notowany w szeregu branż rosyjskiej gospodarki.

„Obserwujemy wzrost w kilku branżach z zakresu nowoczesnych technologii. Sankcje skłoniły nas do odbudowy licznych branż z zakresu nowoczesnych technologii, zniszczonych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wobec tego, zawdzięczamy sankcjom nie tylko wzrost notowany w rolnictwie, lecz również w dziedzinie high tech" — uważa Władimir Kirjejew.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, z kolei oświadczył, że Kijów będzie walczyć przeciwko odwołaniu sankcji obowiązujących wobec Rosji. „Oczywiście, reżim sankcji, który obowiązuje już czwarty rok z kolei, nie jest dla Rosji czymś śmiertelnym, jednakże, podkreślam, jest bardzo skutecznym środkiem na jej powstrzymywanie i skłonienie do nawiązania negocjacji. Dlatego w dalszym ciągu będziemy walczyć przeciwko wszelkim próbom ich odwołania czy chociażby złagodzenia. Wręcz odwrotnie, będziemy dążyć do ich prolongaty, pogłębiania i zaostrzenia" — powiedział Poroszenko, wygłaszając doroczne orędzie do Rady Najwyższej.