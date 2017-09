Rosja urządzi Amerykanom „zimny prysznic”

© AP Photo/ Eric Risberg Niezwykły przypadek w rosyjskim konsulacie w USA

W wywiadzie dla gazety „Izwiestija" polityk stwierdził, że Moskwa nie powinna spieszyć się z udzieleniem odpowiedzi na poczynania ze strony Waszyngtonu. Były ambasador wyraził również opinię, że Stany Zjednoczone nie mają już więcej możliwości do absolutnej dominacji, jednakże elity polityczne Ameryki jeszcze sobie tego nie uświadomiły i w dalszym ciągu działają za pomocą dawnych metod.

„To, co dzieje się obecnie — to wynik trudnego procesu przystosowywania się Stanów Zjednoczonych do zmieniającego się świata, w którym nie mają już możliwości dla absolutnej dominacji", — podkreślił Siergiej Kisliak.

Działania amerykańskich struktur siłowych w Konsulacie Generalnym Rosji (wideo)

Dr hab. politologii, prof. Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Andriej Manojło założył, że w zaistniałej sytuacji Moskwa powstrzyma się przed zastosowaniem „symetrycznej odpowiedzi" i sięgnie po inne metody.

Oczywiście, istnieją jeszcze możliwości zabierania sobie nawzajem jakichś pozostających jeszcze do odebrania nieruchomości — uważam jednak, że ze strategicznego punktu widzenia możliwości kontynuowania tej linii zostały wyczerpane w pełnym zakresie. Dlatego oczekuję, że ten konflikt będzie zażegnywany za pomocą zupełnie innych sposobów w ramach absolutnie innych podejść — powiedział Andriej Manojło.

Jego zdaniem chuligańskim poczynaniom amerykańskich władz Moskwa może przeciwstawić pryncypialnie inną linię postępowania.

Putin: Rosja może wydalić kolejnych amerykańskich dyplomatów

„Uważam, że Rosja powinna sięgnąć po swoje szlachetne tradycje dyplomatyczne, aby zorganizować Amerykanom, pozwalającym sobie na impertynencję, „zimny prysznic". Czyli wykazać się wobec nich klasą. Nie trzeba grać według przepisów, których się nawet nie proponuje, lecz po prostu narzuca w dążeniu do zdyskredytowania nas. Jesteśmy solidnym krajem i to widać na podstawie postępowania naszych dyplomatów , którzy nie mogą pozwolić sobie na żadne niestosowne zachowanie wobec otoczenia" - powiedział Andriej Manojło.