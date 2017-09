Sztuczna inteligencja Putina doprowadziła Amerykę do histerii

Amerykańskie media z łatwością wpisały słowa rosyjskiego przywódcy, że ten, kto zostanie liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, będzie rządził światem, w apokaliptyczny obraz bezlitosnych morderstw popełnianych przez „rosyjską sztuczną inteligencję” na polach bitew. Poświęcono też nieco uwagi skutecznemu działaniu zautomatyzowanej „putinowskiej propagandy" w amerykańskich sieciach społecznościowych.

Oliwy do ognia dolał Elon Musk, który zacytował Putina w kontekście swojej kampanii skierowanej przeciwko badaniom w dziedzinie sztucznej inteligencji. Następnie dołączył do niego chór dziennikarzy i analityków, którzy zażądali, aby zagrożenie użycia przez Rosję sztucznej inteligencji zostało potraktowane bardzo poważnie. Być może już niedługo w polu informacyjnym pojawią się apele o wprowadzenie wobec Rosji sankcje, aby ograniczyć to nowe zagrożenie dla globalnej demokracji i wartości liberalnych.

Znamienne jest, że amerykańskie media, np. CNN, próbują jednocześnie uspokoić czytelnika i wystraszyć go śmiertelnie. Taki efekt osiąga się poprzez połączenie dwóch tez. Pierwsza – Rosja bardzo pozostała w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami w sferze przełomowych badań nad sztuczną inteligencją, czyli rosyjskie osiągnięcia w tej dziedzinie będą „drugorzędne”. Drugi – rosyjska sztuczna inteligencja zrekompensuje swoją „głupotę” całkowitą bezwzględnością i brakiem moralnych ograniczeń.

Listę mitycznych rosyjskich zbrodni wymierzonych w społeczność międzynarodową już niedługo uzupełni punkt o poszukiwaniu szczególnie złych sposobów wykorzystywania technologii informacyjnych. W tym przypadku miejsce „rosyjskich hakerów” w materiałach informacyjnych i skandalach dyplomatycznych prawdopodobnie zajmą „rosyjskie roboty”.

Partnerzy zza oceanu są szczególnie zaniepokojeni perspektywą użycia „zautomatyzowanej propagandy” przeciwko USA, która zadaniem amerykańskich polityków i ekspertów już udowodniła swoją skuteczność.

Dziennikarz CNN twierdzi, że „w rękach putinowskich służb specjalnych technologia sztucznej inteligencji może doprowadzić do najbardziej skutecznej fali propagandy i kłamstw w historii”.

Kolejny powód do zawiści i niepokoju znalazł dziennikarz agencji Bloomberg, który opisał rosyjskie badania nad sztuczną inteligencją do celów militarnych. Jak podkreślił, rosyjska armia już eksperymentuje ze scentralizowaną organizacją działań bojowych w Syrii. Bloomberg wyciąga mało pocieszające wnioski: pomimo pozostawania w tyle w dziedzinie technologii cywilnych i ograniczeń, które napotykają na swej drodze rosyjskie firmy komercyjne, w sektorze militarnym priorytetem są istotne osiągnięcia i budowanie potencjału.

W tym kontekście należy bardzo poważnie podejść do inicjatywy Muska, który w ubiegłym miesiącu zaczął aktywnie lobbować na rzecz stworzenia nowej konwencji ONZ, która zakazywałaby badań nad zautomatyzowaną bronią. Do Muska przyłączyło się setki wpływowych aktywistów i biznesmenów, reprezentujących głównie USA i inne kraje NATO.

Jest bardzo prawdopodobne, że podobnie jak w przypadku kampanii zakazującej użycia energii jądrowej w UE i Japonii, mamy do czynienia z typową próbą zwiększanie przewagi Stanów Zjednoczonych pod przykrywką pewnych kwestii humanitarnych i ekonomicznych.

Nie ma i nie może być wątpliwości co do tego, że USA, nawet jeśli taka konwencja zostanie przyjęta, nie zaprzestaną badań w tej dziedzinie. Nie ma też wątpliwości co do tego, że histeryczna kampania Muska zostanie wykorzystana do wywierania medialnej, politycznej, a być może i sankcyjnej presji na kraje, które nie będą chciały dobrowolnie wycofać się z wyścigu o przewagę technologiczną w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Nawet Bloomberg przyznaje, że Rosja nie będzie osamotniona w dążeniu do przeciwstawienia się przeciwnikom robotów bojowych. Chiny i Indie też raczej nie zdadzą się na łaskę USA. Oznacza to, że w przyszłości problemy krajów zachodnich, a zwłaszcza USA, będą coraz częściej zrzucane na intrygi rosyjskich robotów używanych do propagandy, szpiegostwa lub operacji wojennych.