Po Brexicie Wielka Brytania ograniczy migrację zarobkową z UE

Okres pobytu zostanie ograniczony. Według dokumentów polityka migracyjna będzie opierać się na założeniu, że „migracja powinna przynosić korzyści nie tylko samym migrantom, ale i obywatelom”.

Sputnik poprosił o komentarz prof. Catherinę Bernard, która specjalizuje się w prawie UE na Uniwersytecie Cambridge.

— To był jeden z powodów, dla których Brytyjczycy głosowali za wyjściem z UE.

— Do tego tematu podchodzi się w różny sposób w różnych częściach kraju. W niektórych regionach znacznie spokojniej niż w innych. W tym kontekście ten dokument jest interesujący, bo przede wszystkim odwołuje się do interesów tych, (którzy opowiadają się przeciwko) imigracji. Ten dokument zajmuje bardzo ostre stanowisko wobec imigracji. Próbuje wykorzystać do migracji z UE system, który stosuje się obecnie wobec imigrantów z krajów spoza Wspólnoty. Nie będą identyczne, ale podobne. A brytyjski system dla migrantów z krajów spoza UE jest pełen ograniczeń – podkreśliła profesor.

Bernard poruszyła też kwestię „pracowników o niskich kwalifikacjach”.

— Jeśli za niskowykwalifikowaną siłę roboczą uznamy migrantów z dochodami poniżej 30000 funtów rocznie, obejmie to dużą grupę ludzi pracujących na uniwersytetach, w szkołach, szpitalach. Zarabiają od 18000 do 30000 funtów rocznie. Czyli ci ludzie, którzy tradycyjnie uważani są nie za pracowników o niskich kwalifikacjach, ale za średnio i wysoko wykwalifikowanych. Jeśli spojrzymy na to zagadnienie pod takim kątem, to nagle uświadamiamy sobie, że ten problem będzie dotyczył sporo zawodów. Wszyscy myślą, że niskowykwalifikowani pracownicy to ludzie, którzy pracują w polu lub w kawiarniach, ale w rzeczywistości jest to znacznie bardziej rozbudowane pojęcie. Może pojawić się niedobór personelu. Ci, którzy popierają ograniczenie imigracji, mówią: Brytyjczycy mogą zając te miejsca pracy. Ale chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii obecnie praktycznie nie ma wolnych kadr. Są regiony, gdzie jest inaczej. Jednak w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niski poziom bezrobocia (kwiecień-czerwiec 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,4%). Jeśli imigranci wrócą do siebie, a nowi robotnicy nie przyjadą, to dojdzie do redukcji gospodarki.