Pisowskie Krakowskie

Od hotelu Bristol aż do Kościoła Wizytek, czyli prawie do samej Starówki, rozciągają się metalowe barierki. W efekcie zamknięte zostało pół jednej z głównych ulic Warszawy, gdzie roi się od zagranicznych turystów, którzy nie wierzą własnym oczom. Co więcej, ogrodzenie postawiono już w przeddzień obchodów, w sobotę 9 września. Akurat tego dnia na Mazowszu pogoda była piękna i wyjątkowo zachęcała do spacerów. Ale rządzący zdecydowali, że spacerowicze nie mają prawa wejść na Krakowskie Przedmieście. Zmuszeni byli obchodzić strefę barierek naokoło, chcąc dostać się na Stare Miasto oraz Nowy Świat.

Według nowej, specjalnie napisanej w tym celu przez PiS ustawy, zarejestrowano na Krakowskim miesięcznice jako „wydarzenie cykliczne" aż do 2020 roku. Oznacza to najwyraźniej, że kiedy zbliża się 10 dzień miesiąca, partyjniacy będą mogli odgradzać sobie kawałek Warszawy na własny użytek — i nie widzą w tym nic niewłaściwego. Każdego dziesiątego zgromadzenia ma trwać od 6.00 rano aż do 22.00. Tylko czemu barierki stoją już dzień wcześniej? A może w ogóle nie warto ich usuwać?

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Kaczyński nowym symbolem „Solidarności”

Kontrmanifestanci w zeszłym miesiącu umieścili na barierkach ciekawe wlepki — które sugerują, że Krakowskie Przedmieście stało się „Aleją Strachu Jarosława Kaczyńskiego". Na innych dokonano skrótowego wyliczenia, ile miesięcznice kosztują państwo. Z szacunków autora naklejki wynika, że cały „rachunek" wystawiono na kwotę 14 202 586 zł. Z tego 4 875 000 zł przeznaczono na prywatną ochronę prezesa PiS.

Od ponad roku Obywatele RP organizują kontrmiesięcznice — jednak to daje władzy paliwo. Błędne koło się zamyka — coraz większa liczba protestujących obecnych na Krakowskim wymaga ciągłego zwiększania ochrony. W styczniu 2017 smoleńską imprezę obsługiwało 772 policjantów, w lutym 882, w kwietniu było to już 986 mundurowych. Jak wyliczył portal Wawalove.pl, w styczniu 2015 roku było to tylko 89 policjantów, a rok później, w styczniu 2016 — 92.

Na ostatnią Kontrmiesięcznicę wydelegowano więcej policjantów niż na Przystanek Woodstock, który według MSW jest imprezą o podwyższonym ryzyku. Pięć dni później policja pomogła przejść faszystowskiej organizacji młodzieżowej przez centrum miasta — piszą na Facebooku Obywatele RP.

Zapraszają na swoją manifestację dziś na godzinę 19.00. Ta godzina to również główny punkt obchodów dla wyznawców „religii smoleńskiej" — o tej porze rozpoczyna się uroczysta msza a Archikatedrze Polowej. Potem zwolennicy PiS maszerują prosto pod Pałac Prezydencki. Do pielęgnowania teorii spiskowych jednego człowieka zaprzęgnięto służby mundurowe, zamknięto część stolicy, a nawet zmobilizowano kościół.

W sierpniu sytuacja wyglądała podobnie. Już w przeddzień ulica została zablokowana, a wstęp przypadkowym osobom wzbroniony. Agnieszka Holland wyraziła obawę — jak się ukazuje — uzasadnioną — że PiS na zawsze zamierza zamknąć Krakowskie. Opowiedziała o tym w radiu TOK Fm w rozmowie z Jackiem Żakowskim. „Byłam w Warszawie pół dnia, pierwszy raz od dawna. Byłam umówiona na Krakowskim Przedmieściu w restauracji i zobaczyłam, że duża część Krakowskiego Przedmieścia jest ogrodzona. (…) Zapytałam policjanta, dlaczego już, skoro dopiero jutro ta miesiączka się odbywa" — powiedziała.

W centrum miasta, na Trakcie Królewskim, który widnieje we wszystkich przewodnikach jako główna atrakcja turystyczna powstała Specjalna Strefa PiS. Teraz kolej na to, aby do gry włączył się minister Szyszko i ustanowił tam Park Narodowy.

