Polskie pomniki - świętość, radzieckie - hańba

Taka postawa nazywa się „filozofią Kalego". W powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy" czarnoskóry służący Kali podzielił się swoim życiowym credo: „Kali ukraść krowę — dobrze, Kalemu ukraść krowę — źle".

Taką samą filozofię wyznaje Polska wobec historycznych miejsc pamięci. Nie ma praktycznie miesiąca bez doniesień o zniszczeniu, zburzeniu czy zbezczeszczeniu radzieckiego pomnika, mogiły czy tablicy pamiątkowej.

Władza nie tylko te zdarzenia bagatelizuje, ale wręcz im kibicuje i sama usuwa je z przestrzeni publicznej w ramach „dekomunizacji" rozpoczętej po ponad 70 latach. Ale wiadomość, że w Wiedniu ktoś pomalował farbą powstający dopiero pomnik polskiego władcy — zelektryzowała szefa gabinetu prezydenta.

Krzysztof Szczerski udał się do Wiednia na obchody 334. rocznicy Bitwy pod Wiedniem, ale również po to, aby wyjaśnić, jak doszło do zniszczenia pomnika króla Sobieskiego. Bo to przecież fakt niesłychany , aby wandale niszczyli pamięć o naszych bohaterach narodowych i deptali polskie świętości!

— Właśnie lecę do Wiednia na jutrzejsze uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Wiedniem; będę na miejscu także prosił o informacje w sprawie zniszczenia polskiego obelisku na Kahlenbergu — powiedział wczoraj minister w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Okazuje się, że wczoraj doszło do aktu wandalizmu — cokół, który jak na razie jest jedynym widocznym elementem pomnika (postać Sobieskiego ma być gotowa na odsłonięcie dopiero w przyszłym roku) został oblany czarną farbą, pojawił się na nim również napis „gówno". Pomazany został także pomnik stojący po sąsiedzku — upamiętniający udział Kozaków w odsieczy wiedeńskiej.

— Pomnik ten został pomalowany na niebiesko. Zrobili to zadymiarze, którzy szukają rozładowania własnej energii. Przykre, że tak się dzieje — powiedział ksiądz Roman Krekora — rektor pobliskiego kościoła św. Józefa na Kahlenbergu.

Czy to rzeczywiście sprawa, która wymaga interwencji dyplomatycznej aż na poziomie Kancelarii Prezydenta? Najwyraźniej tak, bo poziom oburzenia, który incydent wywołał nad Wisłą, jest ogromny.

Sędzia Trybunału Stanu i były marszałek Sejmu Józef Zych, który również ma wziąć udział w wiedeńskich uroczystościach, stwierdził, że mamy do czynienia z „groźnym zjawiskiem wymierzonym przeciw Polsce". Dorobiono do tego teorię, iż zniszczenie pomnika Sobieskiego zwiastuje kolejne zagrożenie islamizacją Europy.

— Biorę udział w uroczystościach rocznicowych w Wiedniu od lat, ale jeszcze nie zdarzyło się, żeby mały polski kościółek na Kahlenbergu był tak mocno chroniony przez policję. W okolicach są dziesiątki samochodów policyjnych, trwają kontrole pojazdów, a nad wzgórzem krąży policyjny śmigłowiec — mówi Zych. Pomnik został już oczyszczony, wczoraj zaś odbyły się w okolicy dwie manifestacje — za oraz przeciw przyjmowaniu imigrantów.

Tylko dla przypomnienia : wczoraj zniknęło z powierzchni ziemi mauzoleum żołnierzy radzieckich w Trzciance. W ostatnim czasie zaś akty wandalizmu dotknęły m.in. mogiłę Czerwonoarmistów w Ossowie, pomniki Wdzięczności Armii Czerwonej w Olsztynie i Szczecinie, pomnik Czołgistów w Gdańsku. Jakoś nie słychać świętego oburzenia.

