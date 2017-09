Na Ukrainie wielu było przekonanych, że most nad Cieśniną Kerczeńską nie powstanie. Bo nie jest to możliwe. Nie powinno się. A most jest. Można go zobaczyć, a nawet dotknąć. Niszczy to wizję świata ukraińskich radykałów.

Budowa mostu nad Cieśniną Kerczeńską w części kontynentalnej Rosji na Krymie przyprawia o ból głowy Kijów. Ukraińskie władze bardzo długo nie chciały wierzyć w możliwość realizacji tak gigantycznego projektu. A wszelkiego rodzaju eksperci unisono z władzami szczegółowo opisywali, dlaczego budowa wieku jest skazana na niepowodzenie. Że nie starczy pieniędzy, że grunt nie wytrzyma, że opory poprzewracają się, że nurt podmyje. Wreszcie służby specjalne wysadzą.

A teraz Kijów obudził się: do otwarcie mostu pozostało tylko kilka miesięcy. Niektórzy sceptycy nie uwierzyli i postanowili przekonać się sami. To, co zobaczyli, doprowadziło ich do łez.

Koordynator platformy obywatelskiej „Uspishna kraina” Paweł Sebastjanowicz uczciwie przyznał, że lepiej, gdyby tego nie widział. U bardziej radykalnych obywateli ta wiadomość wywołała histerię. Nacjonalista i uczestnik operacji ATO Stanisław Krasnow nawet znalazł winnych sukcesu rosyjskich budowniczych. Jego zdaniem ukraińskie władze od samego początku współpracowały z Moskwą i zrobiły wszystko, aby most został zbudowany.

A dyskusje na temat braku możliwości zakończenia budowy prowadzone były tylko w jednym celu – uśpić czujność Ukraińców do czasu, aż nie będzie zbyt późno. Teraz – według Krasnowa – nadszedł ten czas. Wokół sami zdrajcy.

Jednak nie wszyscy na Ukrainie są skłoni do histerii. Są rozsądne osoby, ale z czarnym poczuciem humoru. Na stronie internetowej prezydenta Petra Poroszenki zarejestrowano petycję. Autor inicjatywy proponuje oddzielenie Krymu od Ukrainy i przekształcenie go w wyspę. W tym celu można wykopać kanał między Morzami Azowskim a Czarnym. Budowa tego kanału przyczyni się do stworzenia wielu miejsc pracy. I umożliwi ukraińskim statkom na szybkie przepływanie z jednego morza do drugiego.

A potem, gdy nadejdzie czas, znowu Ukraina połączy się z Krymem , ale już swoim wspaniałym mostem. Wrogom na złość. Jeśli starożytni Słowianie mogli własnymi rękoma wykopać Morze Czarne, chyba jest możliwa realizacja tak skromnego projektu. Nawet bez użycia odpowiedniego sprzętu. Jedynie przy pomocy łopaty i hopaka bojowego.