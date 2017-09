Piętka, Smarzowski i Kukiz agentami Kremla?

Ukraiński portal Centrum Studiów Wojskowych, Przebudowy i Rozbrojenia uznał za "agentów Kremla" polskiego publicystę i historyka Bohdana Piętkę, umieszczając go w doborowym towarzystwie m in. znanego polskiego reżysera Wojciecha Smarzowskiego i Pawła Kukiza.

Korespondentka radia Sputnik poprosiła go o komentarz.

— Zostałem "zdemaskowany" jako agent rosyjski przez pewną instytucję działającą na Ukrainie, która zajmuje się analizami wojskowymi, analizami działalności służb specjalnych. Jest to sytuacja śmieszna, ponieważ ze strony polskiej jako takowych agentów ta instytucja zdemaskowała także Wojciecha Smarzowskiego, reżysera filmu „Wołyń", Pawła Kukiza, jednego z polskich polityków, Adama Śmiecha, również publicystę, który ma negatywny stosunek do nacjonalizmu ukraińskiego i przewrotu na Majdanie. Jako agentów rosyjskich „zdemaskowano" również cały szereg osób w Europie jak na przykład Alexander Gauland, jeden z przywódców Alternatywy dla Niemiec i inne. Znalazłem się w bardzo dobrym towarzystwie. Szukanie agentów Rosji wśród krytyków politycznych obecnej Ukrainy w niczym nie poprawi jej sytuacji, jej wizerunku. Nie zmieni to faktu, że to państwo pogrąża się w kryzysie politycznym i gospodarczym, ale to nie z winy agentów Rosji, lecz z winy tych sił politycznych, które doszły tam do władzy w 2014 roku.