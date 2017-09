Po mauzoleum czas na Pałac Kultury?

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Mauzoleum Armii Czerwonej w Trzciance zburzone. Rosja protestuje

Korepsondentka radia Sputnik Irina Czajko rozmawiała o tym z publicystą i historykiem z Krakowa Bohdanem Piętką

— Co Pan sądzi jako historyk o zburzeniu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Trzciance. Czy był Pan zaskoczony?

© Fotolia/ Radoslaw Maciejewski Z pomnika żołnierzy radzieckich w Sosnowcu zniknęła metalowa tablica

— Byłem zaskoczony. Mimo, że obecne władze polskie ogłosiły jakiś czas temu, że będą burzyć pomniki upamiętniające walkę żołnierzy radzieckich na ziemiach polskich w latach 1944-45, byłem jednak zaskoczony, ze względu na to, że było to jedno z najbardziej okazałych mauzoleów w Polsce i nie jest do końca pewne, czy tak, jak twierdzą władze Trzcianki, nie było pod tym memoriałem szczątków żołnierzy radzieckich. Uważam, że to, co zrobiono w Trzciance i jak to zrobiono, to jest barbarzyństwo. Jeśli chodzi o samą kwestię historyczną, to przecież pomniki upamiętniające Armię Czerwoną stoją nie tylko w Polsce. Stoją także na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach. Mało tego, w centrum Wiednia znajduje się okazały pomnik Pamięci Bohaterów Armii Czerwonej. Tak się nazywa. W Berlinie stoi taki pomnik. Nikt tam tych pomników nie burzy. Wszędzie w tych krajach podchodzi się ze zrozumieniem do roli, jaką odegrała Armia Czerwona w walce z nazistowskimi Niemcami. Tam traktuje się te pomniki nie jako symbole „sowieckiej dominacji", jak to się mówi w Polsce, ale jako pomniki upamiętniające żołnierzy jednej z armii koalicji antyhitlerowskiej, która wniosła ogromny wkład w zwycięstwo nad Niemcami hitlerowskimi. I to jest dla wszystkich oczywiste.

— Czy w tym kontekście istnieje możliwość, że Pałac Kultury i Nauki w Warszawie będzie zburzony?

— Może i tak. Takie propozycje już padały wielokrotnie. Ja traktowałem to jako humor. Jako coś niepoważnego. Ale, jeżeli rzeczywiście ta polityka historyczna ma taki skrajny wymiar, to tego bym nie wykluczał.