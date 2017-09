Przerwanie oblężenia Dajr az-Zaur: Co dalej?

Syryjski ekspert wojskowy gen. Saleem Harba uważa, że „po oczyszczeniu Dajr az-Zaur z terrorystów syryjska armia przerwie oblężenie lotniska Dajr az-Zaur i oczyści z terrorystów miasta al Mayadenn i Abu Kamal. To warunek konieczny do tego, by przedostać się do granicy z Irakiem.

Co więcej syryjska armia będzie musiała koordynować swoje działania z siłami zbrojnymi Iraku. Tylko w ten sposób uda się całkowicie wytrzebić terrorystów-niedobitków. Nie należy zapominać o terrorystach Dżabhat an-Nusry, którzy okopali się w Idlibie. Nie mam wątpliwości co do tego, że czeka ich taki sami los, co terrorystów w innych regionach kraju".

Problem utworzenia strefy deeskalacji w Idlibie skomentował syryjski komentator polityczny Kamal Jafa: „między Rosją i Syrią istnieje porozumienie w sprawie wstrzymania się od udziału w walkach na terytorium Idlibu. W prowincji tej znajduje się około 50 tys. zagranicznych bojowników lojalnych wobec Turcji. Ankara ma swoje plany wobec tego regionu. Jednocześnie Rosja i Turcja rozumieją, że walki należy wstrzymać, że strefa deeskalacji powinna zadziałać. To, co dzieje się teraz w Idlibie, to wojna między rozmaitymi ugrupowaniami".

© AP Photo/ Hassan Ammar Ławrow: USA zabrakło odwagi, żeby odróżnić terrorystów od opozycjonistów

Rosyjski dziennikarz Andriej Ontikow: „trzeba wiedzieć, że Daesh wciąż utrzymuje w Dajr az-Zaur wiele pozycji, w szczególności na południowym wschodzie miasta. Właśnie w tym kierunku będzie się posuwać syryjska armia i Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji. Rosja zajmuje się przy tym kwestią stref deeskalacji i chce, aby czwarta z nich została wprowadzona w prowincji Idlib".

Andriej Ontikow próbuje też odgadnąć, co może zagrażać regionowi po decydujących zwycięstwach nad Daesh. „Możliwe, że USA zrezygnowały ze stawiania na Daesh i przeszły do realizacji innego planu. Mam na myśli utworzenie niezależnego kurdyjskiego państwa. W najbliższym czasie odbędzie się referendum w sprawie niezależności irackiego Kurdystanu, a także lokalne wybory w rejonach znajdujących się pod kontrolą Kurdów, na północy Syrii. Nie mam wątpliwości co do tego, że USA pomagają Kurdom w obliczu sukcesów Syrii i Rosji w walce z terrorystami. Stany Zjednoczone usiłują unicestwić syryjską państwowość.

Jeśli tak na to patrzeć, utworzenie kurdyjskiego państwa stanowi dla Bliskiego Wschodu większe zagrożenie niż słabnące siły Daesh. Problem należy rozwiązać drogą dyplomatyczną, i Rosja będzie się upierać przy aktywniejszym zaangażowaniu Kurdów w proces politycznego uregulowania sytuacji w Syrii dokonujący się w formacie astańskim i genewskim.