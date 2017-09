„Miejmy nadzieję, że polski naród się opamięta"

© AP Photo/ Czarek Sokołowski Ambasador RFN w Warszawie: kwestia niemieckich reparacji dla Polski jest zamknięta

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Wiktora Bezeki z ekspertem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych Tomaszem Jankowskim.

— Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel odniósł się do kwestii reparacji wojennych za II Wojnę Światową dla Polski. W wywiadzie dla tvn24 powiedział, że sprawa reparacji wojennych od Niemiec prawnie i politycznie jest zamknięta, moralnie — nie. Ambasador zaznaczył, że niemieckie stanowisko w sprawie reparacji jest jasne i było wyrażane przez szereg osób z rządu. Jaki, Pana zdaniem, cel widzi polski rząd, żądając od zachodniego sąsiada po 72 latach od zakończenia wojny kolejnych odszkodowań? Jaki to może mieć wpływ na dalszy rozwój srosunków polsko-niemieckich?

— Sądzę, że te żądania ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Niemiec są raczej elementem rozgrywki między Berlinem a Londynem. Nieco rozszerzając temat, po zwycięstwie Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, zarysował się pewnego rodzaju podział w dotychczas jednolitym obozie euroatlantyckim. Ten podział jest także uzupełniony przez Brexit , czyli opuszczenie struktur europejskich przez Wielką Brytanię. Podział polegający na tym, że dzisiaj Stany Zjednoczone, Waszyngton czy też Londyn, bo to są siły jakby ze sobą tożsame, grają przede wszystkim na to, by Europa Środkowo-Wschodnia blokowała możliwość porozumienia między Rosją, Chinami i Unią Europejską.

Z drugiej strony ośrodki europejskie, Berlin czy Bruksela, jak kto woli, grają raczej na to, by utrzymać Unię Europejską w całości i w miarę się uniezależniać od wpływów amerykańskich. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która jednoznacznie obstaje po stronie Waszyngtonu, a by realizować zadania zlecone przez te siły, należy doprowadzić do jak najgorszych stosunków polsko — niemieckich.

Oczywiście każdy rozsądny polityk, zarówno w PiS jak i w innej formacji politycznej, zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia reparacji jest praktycznie niemożliwa do odzyskania. Przede wszystkim dlatego, że Polska dzisiaj nie ma absolutnie żadnych, ani ekonomicznych, ani militarnych, ani geopolitycznych środków oddziaływania na Niemcy i nie jest w stanie takich reparacji uzyskać. Proszę zauważyć, że argumentacja, jaką posługuje się strona polska, staje się niebezpieczna także dla samej polski i na przykład dla zachodnich granic. Jeżeli rząd dzisiaj twierdzi, że PRL nie mogla zrzec się reparacji, ponieważ nie była państwem, które miało zdolność reprezentacji interesów polskich, jest to również stwierdzenie, że uznanie przez Niemcy granicy z Polską na Odrze i Nysie jest również bezprawne. Więc to może otworzyć z drugiej strony także drogę do roszczeń niemieckich wobec Polski. I wydaje mi się, że to jest jedyny cel tak naprawdę tych żądań, to jest jedyny cel podkręcenia tego tematu. To znaczy, pogorszenie stosunków między Polską a Niemcami i otworzenie takiej puszki Pandory, która te stosunki pogrzebie na lata.

— W rozważaniu tej kwestii odrzuciłbym mozliwość postrzegania rządu polskiego czy władz Polski jako władz samodzielnych. W moim przekonaniu, i na to wskazują przecierz powiązania głównych polityków PiS, międzynarodowe powiązania, widac wyraźnie, że są oni uzależnieni od tych neokonserawtywnych ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy o tym, że np. Beata Szydło, premier, szef obecnego rządu, była szkolona przez Departament Stanu USA. Pamiętajmy o tym, że w Unii Europejskiej PiS jak i najbardziej agresywna partia „jastrzębi" Wielkiej Brytanii, Partia Konserwatywna tworzą dotychczas (Wielka Brytania jeszcze jest w UE) frakcję Sojusz Konserwatystów i Reformatrów w Parlamencie Europejskim. Odrzuciłbym dlatego tą możliwość właśnie z tych względów, o których Pan redaktor wspomniał, że nie jest to w interesie państwa polskiego, by kwestie te roztrzygać właśnie z tego wzgędu, że nie jest ona do wygrania.

Natomiast jeżeli takie zadanie zostało zlecone przez te realne ośrodki władzy, które mieszczą się raczej w Waszyngtonie i Londynie niż w Warszawie, to rząd po prostu spłaca swój „dług" i to zadanie realizuje. Przypomina to w jakims sensie błędną politykę prowadzoną jeszcze przed wojną, czyli w czasach II RP przez Polskę, która również oddała w swoim czasie Londynowi polską obronność i automatycznie dążyła do konfliktu jednocześnie z Niemcami i ówczesnych Związkiem Radzieckim, co jak wiemy dla Polski skończyło się tragicznie. Rząd PiS w jakimś sensie odwołuje się do tych tradycji sanacji czy Józefa Piłsudskiego no i niestety, chyba podobne błędy chce również powtórzyć. Miejmy nadzieję tylko, że w pore polski naród się opamięta i że te konsekwencje nie będą takie, jak wtedy.