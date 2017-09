© Sputnik. Aleksiej Kudenko Kreml jest zaniepokojony doniesieniami o śledztwie FBI przeciwko agencji Sputnik

Portal Yahoo News poinformował, powołując się na anonimowe źródła, że amerykańskie Federalne Biuro Śledcze przesłuchało byłego pracownika Sputnika Andrew Feinberga w ramach sprawdzania prawdziwości doniesień o tym, że agencja działa jako organ rosyjskiej propagandy, czym narusza amerykańską ustawę „o rejestracji zagranicznych agentów" (FARA).

Jednocześnie portal zapewnia, że FBI otrzymało od Feinberga i innego byłego pracownika waszyngtońskiego biura Sputnika Josepha Johna Fionda dostęp do korespondencji wewnętrznej Sputnika. Samo FBI od dwóch dni nie odpowiada na oficjalne zapytanie, czy resort prowadzi śledztwo przeciwko agencji.

Śledztwo FBI wobec Sputnika skomentował sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Turcji Mustafa Kuleli, którego zdaniem to działanie Stanów Zjednoczonych bezpośrednio godzi w wolność prasy.

„Niestety na całym świecie dochodzi dziś do wzrostu autorytaryzmu i presji wobec dziennikarzy. Podobną groźną tendencję obserwujemy dziś w działaniach administracji Trumpa. To bardzo smutne, bo przecież wszystko to, co dzieje się w takim kraju jak USA, gdzie wolność prasy gwarantowana jest w Konstytucji, jest niepokojącym sygnałem dla dziennikarzy na całym świecie" — powiedział Kuleli.

Według niego oskarżenia o szpiegostwo czy też lobbing pod adresem dziennikarzy są niedopuszczalne. „Przedstawiciele lokalnych i międzynarodowych mediów muszą cieszyć się takimi samymi prawami w każdym kraju. Korespondent Sputnika musi korzystać na terytorium USA z takich samych praw, co w Turcji. Protestujemy przeciwko wprowadzaniu ograniczeń w działalności dziennikarzy, przeciwko posądzaniu ich o to, że są agentami bądź lobbystami. Mamy do czynienia z jawnym zastraszaniem i ingerencją w pracę dziennikarzy niezależnych mediów na całym świecie. To otwarte naruszanie wolności prasy".

Zdaniem Kulelego USA powinny jak najszybciej wystąpić z oświadczeniem w danej sprawie:

„Czekamy, aż USA wystąpią z oświadczeniem, które uczyni nieco jaśniejszym ich stanowisko w danej kwestii. Obecnie wszyscy opowiadają się za wolnością prasy, poszanowaniem demokracji i praw człowieka. W rzeczywistości władze w wielu krajach naruszają te wartości w imię swoich politycznych interesów i korzyści. To podstawowe prawa i wolności, tylko ich obecność i poszanowanie umożliwia demokrację. Wszystkie państwa powinny przejawiać szacunek do działalności zawodowych dziennikarzy" — powiedział Kuleli.

Sekretarz generalny tureckiego stowarzyszenia przypomniał, że śledztwo w sprawie Feinberga rozpoczęło się zaraz po tym, jak do amerykańskiego Kongresu wpłynął projekt ustawy przewidujący przyznanie departamentowi sprawiedliwości USA i FBI nadzwyczajnych uprawnień do prowadzenia śledztw i wykrywania organizacji, które podejmują próbę wywierania wpływu na procesy polityczne wewnątrz kraju.

Według rozmówcy Sputnika USA zajęły ostrzejsze stanowisko, zaczynając wywierać znaczną presję na media. Zdaniem Kulelego podobna fala ucisku ze strony USA negatywnie odbije się na wolności prasy w skali całego świata.

„Wstąpiwszy na tę drogę, USA nie pozostawią w spokoju przedstawicieli lokalnych i międzynarodowych mediów działających na terytorium ich kraju. To doprowadzi do tego, że społeczność międzynarodowa zacznie odczuwać problemy związane z dostępem do godnej zaufania informacji. Międzynarodowa społeczność powinna występować przeciwko takim działaniom. Fundamentalne wartości, a mowa o prawach człowieka i wolności prasy, zostały wywalczone w rezultacie wieloletniej walki. Musimy przeciwstawić się tym, którzy usiłują swoimi działaniami pozbawić społeczeństwo tych zdobyczy".