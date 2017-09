Jeśli Ukraina nie będzie przeprowadzać reform, to Europa nie będzie czekać w nieskończoność na zmiany - taką opinię wyraził poseł do Parlamentu Europejskiego Antanas Guoga w wywiadzie dla ukraińskich mediów.

„Na temat sytuacji z Saakaszwilim, do której doszło na ukraińskiej granicy, w Parlamencie Europejskim panuje wiele opinii. Moim zdaniem to, co się wydarzyło, będzie mieć bardzo negatywne konsekwencje dla Ukrainy. Przecież Michaił Saakaszwili był uważany w Europie za godnego zaufania i poważnego polityka. W Europie podobne sytuacje są rozwiązywane w drodze negocjacji, omawiany jest konkretny plan działania" — powiedział przedstawiciel Litwy w Parlamencie Europejskim.

Europoseł podkreślił także, że jeśli sytuacja w kraju się nie poprawi, to takich postaci jak Saakaszwili będzie na Ukrainie jeszcze wiele.

Mówiąc szczerze, z każdym miesiącem problemy Ukrainy interesują Europę coraz mniej. I jeśli na Ukrainie nie zostaną przeprowadzone reformy, jeśli sama Ukraina nie będzie chciała zwalczyć korupcji i poprawić poziomu życia swoich obywateli, to Europa nie będzie na to długo czekać i należy zdawać sobie z tego sprawę — powiedział Antanas Guoga.

Jeśli Ukraina chce pozytywnych zmian, to Europa zawsze ją wesprze i pomoże, jednak jak na razie robi zbyt mało postępów.

„Czasami przyjeżdzam na Ukrainę, byłem na przykład w Odessie, dlatego mogę dać swoją własną ocenę sytuacji w państwie. Na razie na Ukrainie istnieje bardzo wiele problemów, które należy rozwiązać, jeśli kraj chce żyć zgodnie z europejskimi standardami" — podsumował Antanas Guoga.