„Powinniśmy domagać się odszkodowania od Polski”

— Już od kilku lat toczą się rozmowy na temat reparacji wojennych. Oczywiście, należy podkreślić, że nie mają one charakteru publicznego. Jeśli Polska ma prawo do tego, to niech domaga się reparacji wojennych.

— Istnieje inna opinia. Polska wyrządziła wiele szkód sąsiednim krajom, w tym Czechom. Polacy siłą zajmowali czeskie ziemie. Ich działania podczas tłumienia powstania praskiego wyrządziły duże szkody materialne i doprowadziły do ofiar w ludziach.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky „Problemy Ukrainy interesują Europę coraz mniej"

— Trzeba przypomnieć Polsce, kto rozpoczął II wojnę światową. Przypomnijmy sobie polsko-niemiecki pakt z 1934 roku (Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy). Albo układ monachijski, raczej nawet zmowa monachijska, po której ówczesny polski rząd wysunął wobec rządu polskiego ultimatum i wprowadził swoje wojska na terytorium Czechosłowacji wraz z Wehrmachtem. De facto Polska okupowała dwa regiony Czechosłowacji. Możemy zatem wnioskować, że działania Polski w tym okresie sprzyjały agresji III Rzeszy. Przedstawiciele ówczesnego polskiego rządu zawarli porozumienie z nazistami. Układ, w wyniku którego doszło do okupacji Czechosłowacji.

Polska przez jakiś czas wspierała nazistów. Przypomnijmy sobie np. ich antysemicką doktrynę. Wystarczy wspomnieć o Jedwabnym, gdzie Polacy 10 lipca 1941 roku zamordowali 340 Żydów w stodole. I tak, jeśli kierujemy się polską logiką, wówczas powinniśmy zażądać od Polski rekompensaty za to wszystko.

— Czy obawia się Pan po polskich napaściach na Niemcy, że podobny los może spotkać Czechy? Rok temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że Warszawa domaga się od Pragi 368 ha czeskiego terytorium (więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Jak Praga powinna reagować na te żądania? Zgodzić się?

— Oczywiste jest, że Polska nie zrezygnuje ze swej polityki. Zobaczymy, czy Polska, wbrew wszelkiej logice, będzie domagać się czegoś od Czech. Jeśli tak się stanie, Praga powinna odpowiedzieć na szczeblu dyplomatycznym i nie ustąpić pod żadnym pozorem.