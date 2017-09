„Każdy kraj ma prawo organizować manewry swoich sił”

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye Polska: Amerykańskim żołnierzom skradziono sprzęt wojskowy

O obawach związanych z manewrami w wywiadzie dla RIA Novosti mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

— Wokół manewrów „Zapad-2017” robi się obecnie wiele szumu. NATO krytykuje brak przejrzystości ze strony rosyjskich i białoruskich władz. Czy uważa Pan, że te ćwiczenia mogą zagrażać NATO?

— Każdy kraj ma prawo do organizowania manewrów swoich sił. Dotyczy to również Rosji. Ważny sygnał z NATO jest taki, że powinny one być prowadzone w sposób przejrzysty i otwarty. Jest to najlepszy sposób, aby uniknąć nieporozumień, błędów i nieufności.

Wcześniej obserwowaliśmy, że ćwiczenia wojskowe mogły być wykorzystywane jako przykrywka do agresywnych działań przeciwko sąsiadom. Obserwowaliśmy to w Gruzji w 2008 roku i na Ukrainie w 2014. Nie widzimy bezpośredniego zagrożenia dla sojuszników w ramach NATO, ale najlepszym sposobem, dzięki któremu Rosja może przyczynić się do deeskalacji napięcia, zapobiec nieporozumieniom i błędom, jest przejrzystość. Dlatego apelujemy do Rosji o przejrzystość, zaproszenie międzynarodowych obserwatorów w ramach dokumentu wiedeńskiego, który zakłada pełny dostęp międzynarodowych obserwatorów, w tym loty, bezpośrednie rozmowy z żołnierzami i briefingi dotyczące scenariusza i przebiegu ćwiczeń oraz wszelkie środki zmierzające do zapewnienia przejrzystości.

Rosja nie otwarła ani jednych manewrów od zakończenia zimnej wojny dla obowiązkowej obserwacji w ramach dokumentu wiedeńskiego. Dokument wiedeński jest porozumieniem międzynarodowym, które reguluje przejrzystość i obserwacje ćwiczeń wojskowych. Dlatego apelujemy do Rosji, aby przestrzegała dokumentu wiedeńskiego oraz pomogła w moderowaniu tego dokumentu. Jest w nim wiele luk, jest też wyraźny potencjał do doskonalenia dokumentu wiedeńskiego. NATO pracuje nad jego ulepszeniem, w tym w kwestii niezapowiedzianych manewrów.

Rosja przeprowadza wiele niezapowiedzianych ćwiczeń, a w ich przypadku obowiązkowa obserwacja nie została przewidziana. Ale badamy możliwość niezapowiedzianej inspekcji niezapowiedzianych manewrów. Ważne też jest omówienie poprzeczki, bo obecnie obserwacja powinna mieć miejsce, jeśli w ćwiczeniach uczestniczy ponad 13 tys. żołnierzy. Być może należy ją obniżyć.

Ponadto Rosja zaniża liczbę żołnierzy uczestniczących w manewrach. Zaobserwowaliśmy to podczas manewrów „Zapad-2009” i w 2013 roku. Obawiamy się, że może się tak zdarzyć i tym razem. Dlatego przejrzystość jest najlepszym sposobem zmierzającym do uniknięcia nieporozumień i nieufności.

— Jak nisko należy obniżyć poprzeczkę?

— Nie mogę powiedzieć szczegółowo, ale jesteśmy gotowi do omówienia tego zagadnienia oraz przeprowadzania niezapowiedzianych inspekcji niezapowiedzianych manewrów. Obecnie w dokumencie wiedeńskim jest wiele luk, trzeba aby dokument wiedeński był jeszcze skuteczniejszym instrumentem zapewniającym przejrzystość.