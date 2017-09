Gorbaczow: Putin ma więcej plusów niż minusów

© Sputnik. Mikhail Trakhman Kartka z kalendarza. 17 września 1939 roku

„Nigdy się nie zgodzę z tym, że Rosji obca jest wolność, że naród jej nie potrzebuje. Jest potrzebna. Wolnych ludzi w naszym kraju jest dziś więcej niż kiedykolwiek indziej… Nie trzeba odpychać tych ludzi, nie należy patrzeć na tych ludzi jak na wrogów! – napisał Gorbaczow w swojej książce, która trafiła do księgarni w ten weekend.

Pierwszy i jedyny prezydent Związku Radzieckiego z tej okazji udzielił wywiadu rosyjskim mediom.

Podczas spotkania z dziennikarzami Gorbaczow powiedział, że wyjaśnienie ideologii pierestrojki było dla niego ważne, bo większość młodych ludzi nie ma pojęcia o niej, ani o tamtych czasach. Pytany o sposób tworzenia nowej ekipy, polityk powiedział, że musiał wówczas rozstać się ze starymi członkami Politbiura, najważniejsze było dla niego okazanie szacunku dla ich zasług.

Gorbaczow mówił też o swoim stosunku do Stalina. Wspomniał, jak podczas wojny napisał opowiadanie „Stalin nasza sława bojowa”, a później stopniowo zaczął zmieniać swoje nastawienie do niego po tym, jak dowiedział się o jego zbrodniach. – Ważne, abyśmy byli uczciwi wobec siebie – podkreślił.

Gorbaczow wypowiedział się też na temat obecnego prezydenta Rosji. – Zaprezentował się jako silna osobowość. Ma więcej plusów niż minusów – ocenił.

Polityk kilkakrotnie poparł działania Putina w polityce zagranicznej, m.in. referendum na Krymie, co spotkało się z negatywną reakcją na Ukrainie i na Zachodzie. – To powinno być mile widziane, a nie karane – napisał Gorbaczow. Jednocześnie skrytykował on obecną sytuację w Rosji i zwrócił się do tych, którzy są w stanie wprowadzić zmiany.

Rosyjski polityk napisał też o swoim rozczarowaniu wieloma krokami USA na arenie międzynarodowej. – Ze strony niektórych kręgów w USA nie było przejrzystości, chęci wzajemności. Tylko jeśli można było coś urwać od Związku Radzieckiego, wówczas tak. A na zasadzie wzajemności – nic – ocenił.

Gorbaczow przypomniał też o swojej wizycie w USA przed wyborami z udziałem Baracka Obamy. Wówczas jeden z uczestniczących w jego wykładzie zapytał, jakiej rady może udzielić Amerykanom. – Róbcie swoją pierestrojkę – odpowiedział. Te słowa wywołały ostrą dyskusję w amerykańskich mediach.