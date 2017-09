II Wojna Światowa. Pogląd przez pryzmat muzeum w Gdańsku

© Sputnik. Mikhail Trakhman Kartka z kalendarza. 17 września 1939 roku

- To Muzeum jest otwarte gdy we współczesnej Polsce mamy problem z historią II Wojny Światowej. Ten problem jest wynikiem, że mentalnie nie akceptujemy uratowania nas przez Armię Czerwoną od unicestwienia jako narodu co zaplanowały hitlerowskie Niemcy, mówi Pan Domosławski.

Według słów publicysty, ekspozycja zaczyna się od pokazania polskiego mieszkania świadczącego o klimacie obyczajowym i kulturowym polskiego życia. Jest to mieszkanie elit mieszczańskich (wolne zawody, nauczyciele, urzędnicy wyższego szczebla, naukowcy, oficerowie – w szafie wisi mundur majora,…). Można tu stwierdzić, że jest ona zrobiona dla ugruntowania spojrzenia na II Wojnę Światową, formowanego przez mieszkańców prezentowanego mieszkania.

Wytrawni politycy świata zachodniego świetnie rozumieli narastanie tej złowieszczej siły,- mówi dalej publicysta,- ale nikt nie garnął się do konfrontacji z nią. Stąd zgoda Francji i Anglii w 1938 roku w Monachium na anszlus Austrii, zajęcie Czechosłowacji. W końcu idea niemiecka „Drang nach Osten” materializowała się.

Według publicysty, brak tych faktów to tworzenie narracji o II Wojnie Światowej pod współczesne, polityczne zapotrzebowanie, którym jest przedstawienie historii Polski Ludowej jako okupacji Polski przez ZSRR.

Nie ma wizyty Sikorskiego na Kremlu jesienią 1941 roku, w wyniku której następuje zwolnienie tysięcy Polaków z łagrów, powstanie polskiej ambasady w Kujbyszewie i tworzenie polskiej armii w Uzbekistanie(tamtejszym Związku Radzieckim), która potem będzie walczyć na Zachodzie…

Wojciech Domosławski przekonuje, że wielkie Zwycięstwo w II Wojnie Światowej należy do tych, co 9 maja idą w pochodzie „Nieśmiertelnego Pułku”, który maszeruje już w około 60 państwach, a sprawiedliwość historyczna wymaga zauważenia, że symbol tego zwycięstwa jest na Placu Czerwonym w Moskwie.