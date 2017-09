A było przecież ani kroku wstecz...

© Sputnik. Siergiej Malgawko Co z wizami Schengen dla Krymian?

— Strefa Schengen to było jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o swobodny przepływ osób. Wszyscy obywatele Unii cieszyli się, że ruch graniczny jest bez kontroli. Polacy również byli tym zachwyceni. Uważam, że byłoby bardzo źle, gdyby odstąpiono od tego projektu. Oczywiście można rozumieć pewne racje, ale chyba tutaj trzeba podchodzić do tego jak po atakach terrorystycznych w Barcelonie.

Nie można dać się zastraszyć, nie można się cofać. Dobrze by było, gdyby Unia Europejska miała taką dewizę: „Ani kroku wstecz". Kiedyś ją usłyszałam i bardzo mi się spodobała. Trzeba się rozwijać, trzeba iść naprzód, ale nie można rezygnować z osiągnięć.

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert UE nie wyklucza ograniczonej «odpowiedzi wojskowej» terrorystom

— Na pewno dla Polski byłoby to bardziej kłopotliwe. Natomiast musimy mieć świadomość, że jeszcze przed wprowadzeniem strefy Schengen obywatele Unii nie mieli specjalnie trudności w poruszaniu się po Unii Europejskiej. Myślę, że to nie miałoby aż tak katastrofalnych konsekwencji. Ale byłoby przykre dlatego, że łatwo przyzwyczajamy się do wszelkich udogodnień.

Łatwo przyzwyczajamy się do wolności, do demokracji, i pewnie dlatego przestajemy ją cenić. To byłby ogromny wstrząs dla ponad 500 milionów obywateli Unii.

— Trudno w tej chwili przewidywać jakiekolwiek skutki. Myślę, że do tego w ogóle nie dojdzie. Nie bądźmy pesymistami. Nie patrzmy aż tak daleko. Na pewno to stowarzyszenie Ukrainy z Unią zaczęłoby mieć dużo mniej walorów, niż ma obecnie.