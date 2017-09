© Sputnik. Konstantin Chalabov Sputnik Wszechmogący

„Jest to po prostu zwykly idiotyzm, inaczej nie da się tego wytłumaczyć. Amerykańskie władze najwyraźniej nie sprawdziły nawet (wszystkich — red.) informacji, zanim zaczęły wysuwać te oskarżenia. Tak naprawdę oskarżyły rosyjskie media o wykonywanie swoich obowiązków, ponieważ media istnieją właśnie po to, aby wpływać na opinię publiczną. Jest to ten sam globalny świat, do którego dążą Amerykanie. To konkurencja idei, to, o czym mówiło się jak o największej wartości świata. A teraz okazuje się, że jest to przestępstwo".

Ataki na rosyjskie media to przyznanie się do własnej porażki. Przecież jeśli masz przewagę ideologiczną, moralną, polityczną, nie będziesz niczego zabraniać czy ograniczać, bo i tak wygrasz. A jeśli potrzebne są ci do tego działania administracyjne, oznacza to, że przegrałeś — powiedział Leonid Krutakow.

Zdaniem eksperta politycy Stanów Zjednoczonych próbują odgrodzić Amerykanów od alternatywnego punktu widzenia, łamiąc tym samym istniejące zasady i normy, w oparciu o które budowany był globalny świat.

„Ogólnie rzecz biorąc obecna sytuacja wokół RT i Sputnika to próba odgrodzenia się od innego punktu widzenia. To próba ograniczenia konkurencji idei, konkurencji kultur, cywilizacji, projektów społecznych i politycznych. Chociaż nie jest to tak naprawdę nic nowego — Amerykanie już dawno temu podeptali te postulaty, które głosili wcześniej przez cały czas: zrezygnowali z domniemania niewinności, kiedy bez wyroku sądu wprowadzają sankcje, korzystają z zasady odpowiedzialności zbiorowej, kiedy aby ukaraćczy Baszara al-Asada, równają z ziemią cały kraj.

Tak więc złamali wszystkie zasady, w oparciu o które budowali globalny świat i obiecywali wszystkim szczęście, wolność, braterstwo i jednakowe prawa" — podsumował politolog.

Doktor prawa i politologii, docentKira Sazonowa uważa, że ataki na rosyjskie media to kolejne posunięcie USA w wojnie informacyjnej przeciwko Rosji.

Moim zdaniem wszystko to, co się obecnie dzieje to po prostu jeden z epizodów w tej chyba nawet nie «zimnej», a gorącej wojnie informacyjnej, która toczy się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Wysuwanie podobnych ogólnikowych oskarżeń bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów — jest bardzo złe, ponieważ utrudnia i bez tego skomplikowane stosunki dwustronne — powiedziała Kira Sazonowa na antenie radia Sputnik

W opinii politolog Amerykanie nie mają czego zarzucić Rosji, a ich oskarżenia są co najmniej śmieszne.

„Jeśli chodzi o jakieś rzeczywiste podstawy prawne, to uważam, że obie strony nie mają ani czasu ani chęci, a co najważniejsze — możliwości prawnej, by zwrócić się do jakiegoś międzynarodowego organu i rozwiązać tam podobny spór. Chociażby dlatego, że strona amerykańska nie ma tam z czym pójść. Wszystkie wyssane z palca dowody wyglądają po prostu śmiesznie ze strony takiego poważnego państwa jak Stany Zjednoczone" — powiedziała Kira Sazonowa.

Przypomnijmy — Moskwa niejednokrotnie zaprzeczała oskarżeniom amerykańskich służb specjalnych o próby wpływania na wybory w USA, podejmowane przez rosyjskie media. Redaktor naczelna RT i agencji Sputnik Margarita Simonian nazwała te zarzuty atakami, w których nie ma ani krzty prawdy, natomiast zdaniem rzecznika prasowego prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa są one po prostu absurdalne.