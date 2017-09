Wielka Polska Ksenofobiczna: deportować za modlitwę

Nagranie, na którym pięciu mężczyzn rozkłada na chodniku w centrum Warszawy modlitewne dywaniki, umieściła na swoim kanale na YouTube dwudziestoletnia raperka Guova, która w tym roku wydała swoją drugą hip-hopową płytę.

Dziewczyna umieściła nagranie z modlącymi się muzułmanami jako ciekawostkę z życia miasta, filmik nie miał na celu dyskryminacji jakiejkolwiek grupy. Jednak w mediach natychmiast zaroiło się od ksenofobicznych komentarzy, mimo iż fakt, że praktykujący muzułmanie muszą modlić się pięć razy dziennie, niezależnie od rozkładu dnia — jest powszechnie znany.

Autorka nagrania była negatywnie zaskoczona tak wielką „popularnością" filmiku. — Na co dzień, kiedy wyglądam przez okno nie widzę modlących się muzułmanów. Postanowiłam to nagrać i udostępnić jako ciekawostkę „z życia na osiedlu". Nie sądziłam, że filmik wywoła takie zamieszanie. Muszę przyznać, że wymknął się spod kontroli i zaczął żyć własnym życiem. Gdybym wiedziała co się stanie po opublikowaniu, zastanowiłabym się dwa razy — powiedziała portalowi plotkarskiemu Pudelek.pl.

Oliwy do ognia dolał poseł PiS Stanisław Pięta, który komentował nagranie (w międzyczasie zaczęło ono już krążyć po Twitterze). Oznaczał w panice profile Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policję.

Mandat za bezprawne zajęcie pasa ruch drogowego dla wszystkich, potem deportacja. Zero tolerancji. @MSWiA_GOV_PL, @PolskaPolicja — Stanisław Pięta (@stpieta) 18 września 2017

„Mandat za bezprawne zajęcie pasa ruchu drogowego dla wszystkich, potem deportacja. Zero tolerancji" — napisał. — „Chodnik to część pasa ruchu drogowego. Zajęcie chodnika w ten sposób jest karalne. Wiedzą to świadkowie Jehowy i nigdy nie ustawiają np. stolika".

© AFP 2017/ ANDREAS SOLARO Włoski chaos z migrantami w tle

Okazuje się, że pięciu mężczyzn, którzy spokojnie odprawiają swoje rytuały, nikomu nie przeszkadzając i nie rzucając się w oczy — popełniło w oczach Polaków jakieś niewyobrażalne przestępstwo. Na YouTube można dowiedzieć się, jaki mamy poziom tolerancji w chrześcijańskim kraju : „Brakowało mi na tym filmiku dzielnych rycerzy ortalionu, którzy zrobili by porządek!"; „Gratulacje. Religie, które nie szanują obyczajów i nakazów danego kraju, gdzie modlić nakazuje się w świątyni, nie na ulicy, są religiami agresywnymi. Jeżeli ktoś z was tego nie rozumie, ten zwyczajnie ma braki w synapsach. Wyobraź sobie Chrześcijanina robiącego coś takiego w kraju muzułańskim. (..) To co tu zobaczyłem, to jawna prowokacja i nie dostosowanie się do warunków kulturowych danego kraju!"; „No izaczęło się chańbienie Polskiej ziemi tą zbrodniczą religią napisaną prze pedo,,,a" (pisownia oryginalna), „Skur….y brudne"; „Wdepnac w kupe i zrobic im spacer po tym latajacym dywanie!"; „To jest zło w najczystszej postaci" — to zaledwie kilka pierwszych z brzegu komentarzy.

Nie lepiej jest na portalu Pudelek, któremu raperka wyjaśniała, że nie miała zamiaru nikogo obrażać ani dyskredytować. „Obrońcy polskiej wiary" nie pozostawili wątpliwości, co do swojej otwartości na inne kultury: „Pogonić ich w piz…u. Muslimy w swoich krajach potrafią zabić za widok krzyżyka na piersi, a co dopiero gdyby zobaczyli modlącego się chrześcijanina….!"; „Niech idą do siebie na pustynię"; „Gdzie są narodowcy jak są potrzebni?".

Jest jednak iskierka nadziei w narodzie. Udało mi się znaleźć dwa komentarze, które świetnie podsumowują „islamistyczną aferę": „Pięta ty masz mózg w pięcie. Nie popieram islamu, ale bez przesady" — napisał jakiś śmiałek. Inny podsunął ryzykowną sugestię: „A co z tymi co modlą się na miesięcznicach i też blokują ruch? Tych też deportujcie!".

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.