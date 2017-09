Nuklearne sny Antoniego Macierewicza

Korespondent radia Sputnik Leonid Sigan poruszył ten temat w rozmowie z profesorem Andrzejem Zapałowskim.

— Cytując słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, „ćwiczenia Zapad 2017 są nie tylko największe, ale i najbardziej agresywne i wielofunkcyjne ze wszystkich rosyjskich ćwiczeń z ostatnich 20 lat. Chciałbym zwrócić uwagę, że te manewry nie kończą się jutro, tylko będą kontynuowane z ćwiczeniami użycia broni nuklearnej, co nie zostało wpisane do programu ćwiczeń". Tak minister obrony narodowej podsumował w programie „O co chodzi" TVP Info kończące się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2017. Panie doktorze, na kogo są obliczone wymysły, że manewry będą kontynuowane z ćwiczeniami użycia broni nuklearnej?

— Ja pierwszy raz słyszę o użyciu broni nuklearnej, może minister Macierewicz ma jakieś tajne informacje, które nie funkcjonują w przestrzeni publicznej. Myślę, że jest to daleko idąca nadinterpretacja tego, co się dzieje, ćwiczeń Zapad 2017. Rosjanie mają cel i na zewnątrz, i wewnątrz w polityce, ale także w zakresie tej rywalizacji, która odbywa się w Europie w kwestii wojny informacyjnej, którą stosują obydwie strony. Ja bym nie posuwał się do nadinterpretowania, czegoś, co wywołuje niepokój w przestrzeni publicznej. Działania Polski, jak i każdego kraju, w takiej sytuacji powinny iść w kierunku podwyższania bezpieczeństwa, a nie doprowadzania do tworzenia się atmosfery niemalże wojennej w społeczeństwie, która absolutnie nie odpowiada rzeczywistości.

Oczywiście można mieć uwagi co do ćwiczeń Zapad 2017, jeżeli ktoś posiada jakieś tajne informacje (ja takowych nie posiadam), ale uważam, że zbyt duża doza napięcia narosła po obu stronach, absolutnie niepotrzebnie. Te ćwiczenia odbędą się i skończą, tak jak każde inne ćwiczenia, i jest to (napięcie — red.) coś absolutnie niepotrzebnego we wzajemnych relacjach. Po drugie chcę zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim żadna ze stron nie ma elementarnej celowości w napadaniu na drugą stronę, bo to w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, a przede wszystkim geostrategicznej, byłoby istne i absolutne szaleństwo.