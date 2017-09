Duda w ONZ... a w polityce wschodniej bez zmian

© REUTERS/ Kevin Lamarque 72. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

— Przede wszystkim to, że jeżeli chodzi o retorykę w odniesieniu do polskiej polityki wschodniej, to nic się nie zmieniło. Nie ma istotnej zmiany. To po pierwsze. Po drugie, generalnie to przemówienie było standardowe, jeżeli chodzi o tego typu wystąpienia. Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa nic istotnego poza kwestiami prestiżowymi nie wnosi, ponieważ struktura decyzyjna w tym organie odzwierciedla układ, który powstał przed ponad 70 laty. Odnosi się do pięciu stałych członków, którzy mają prawo weta, i dopóki to się nie zmieni, nie będzie istotnych, radykalnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu ONZ.

— Chociaż w wystąpieniu Dudy nie padło słowo „Rosja", to nie omieszkał on nadmienić o jej rzekomej agresji w rozmowie z prezydentem Litwy Dalią Grybauskaite. Jako dowód przytoczył odbywające się manewry „Zapad 2017". „Chcemy jak największej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terenie Polski. Chcemy, żeby także infrastruktura armii Stanów Zjednoczonych obecna była na naszym terenie" — powiedział. Czy Pan podziela taką chęć prezydenta Dudy?

— Po pierwsze odbiorca, czyli prezydent Litwy, jest znana z bardzo antyrosyjskiej retoryki , więc być może to było jakieś zagranie polityczne. Po drugie, jestem cały czas przeciwnikiem takiej retoryki, bowiem najistotniejszym elementem polskiej polityki bezpieczeństwa powinna być normalizacja stosunków z Rosją. Obecność armii Stanów Zjednoczonych w Polsce ma tylko wydźwięk polityczny. Jest nastawiona bardziej na politykę wewnętrzną i zewnętrzną, niż na istotną poprawę bezpieczeństwa Polski. Dla mnie bardziej niepojące jest ewentualne rozmieszczenie przez Amerykanów systemu antyrakietowego, który służy ich celom. To jest znacznie poważniejsze zagrożenie niż rotacyjna obecność amerykańskich jednostek konwencjonalnych. To stwarza większe niebezpieczeństwo w razie konfliktu nuklearnego.

— Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział wizytę ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w USA. Dziś w mediach przeczytałem wiadomość, że ponoć podczas tej wizyty obieca też zwiększenie polskiego kontyngentu w Afganistanie w zamian za „Patrioty". Jak Pan doktor ocenia taki „change"?

— Pytanie jest takie: jaka to ma być obecność? Do tej pory była mowa o obecności nie w takim wymiarze jak w przeszłości, czyli wielotysięcznego kontyngentu, tylko kilkusetosobowego. Jeżeli to się potwierdzi, to będzie bardziej symboliczny udział. Co do Patriotów, to ja bym tego nie łączył bezpośrednio, bo Polska powinna jak każdy inny kraj posiadać system obrony przeciwlotniczej, ale kupiony nie w takich układach, ale z uwzględnieniem tego, jaki jest dla Polski najlepszy. Trudno mi szerzej i głębiej się na ten temat wypowiadać, bo ja tę informację też widziałem w mediach, ale brakuje konkretów, brakuje szczegółów.

— Należy zwrócić uwagę na to, że każdy polityk wykorzystałby każdą okazję do poprawy swojego odbioru i pozycji w kraju. Zapewne prezydent Duda też to robi. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o popularność prezydenta Dudy, to jest on w tej chwili najbardziej popularnym politykiem w Polsce, w odróżnieniu od ministra obrony, który ma bardzo niskie notowania. Myślę, że relacje prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem w jakiś istotny sposób nie wpłyną na stosunki i relacje polityczne w Polsce. Jest to zewnętrzny wyraz działań politycznych, które nie mają bezpośrednich przełożeń na postrzeganie społeczne.