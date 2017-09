USA wycofają się z traktatu INF?

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skomentował działania Senatu USA, który przyjął wcześniej poprawkę do budżetu obronnego kraju, pozwalającą na wycofanie się z jednego z artykułów rosyjsko-amerykańskiego „Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu". Przypomniał również, że traktat „można opuścić bez żadnych poprawek i bez żadnego Kongresu".

Po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem, do którego doszło w Nowym Jorku szef MSZ Rosji powiedział, że Moskwa chciałaby, aby traktat INF obowiązywał również w przyszłości.

Zależy nam na tym, jak mówił już wcześniej prezydent Putin, aby ta umowa obowiązywała, jednak oczywiście bez żadnych naruszeń ze strony amerykańskich partnerów. Mamy podejrzenia odnośnie co najmniej trzech punktów (traktatu —red.), że Amerykanie budują systemy bojowe, które naruszają lub mogą naruszyć zobowiązania, wynikające z umowy. Otwarcie poinformowaliśmy amerykańskich partnerów o tych obawach — powiedział szef MSZ Rosji po spotkaniu z sekretarzem stanu USA.

Ławrow potwierdził, że amerykańskie władze również mają pretensje do Moskwy, jednak Waszyngton nie popiera swoich tez żadnymi konkretami. Rosja i USA mają wzajemne wątpliwości odnośnie traktatu INF, konsultacje będą kontynuowane — powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.

Członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich, doktor nauk wojskowych Konstantin Siwkow na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że „Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu już teraz jest łamany przez Stany Zjednoczone.

„USA tak naprawdę łamią tę umowę, rozmieszczając pod pozorem dyslokacji systemów obrony rakietowej naziemną infrastrukturę do bazowania pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. Oprócz tego dyslokują przy granicy z naszym krajem wyrzutnie Mk-41, z których mogą zostać wystrzelone dowolne typy rakiet. Obecnie USA otwarcie dążą do stworzenia warunków, w których byłby możliwy tak zwany «atak rozbrojeniowy» na nasz kraj. Jedyne, co możemy zrobić, to zdecydować się na asymetryczną odpowiedź w sferze zbrojeniowej, nie naruszając przy tym obowiązujących umów.

„Wariantów tej odpowiedzi może być kilka i bez wątpienia zmuszą one Amerykanów do zajęcia miejsca przy stole negocjacyjnym" — uważa Konstantin Siwkow.

Z kolei profesor Akademii Nauk Wojskowych Federacji Rosyjskiej Władimir Kozin w wywiadzie dla radia Sputnik podkreślił, że w USA coraz częściej słychać nawoływania do wyjscia z Traktatu INF. Zdaniem eksperta może to wywołać kolejny wyścig zbrojeń.

Do tanga trzeba dwojga. Jeśli Amerykanie wycofają się z porozumienia, to oczywiście my sami nie będziemy go przestrzegać. Obecnie 32 państwa na świecie posiadają bazę przemysłowo-techniczną do budowy rakiet pośredniego zasięgu i te kraje nie podpisały Traktatu INF. Jeśli nie bedzie umowy, dojdzie do reakcji łańcuchowej. Amerykanom częściowo zależy na tym wyścigu zbrojeń, ponieważ w tej grupie 32 państw są ich sojusznicy, należący do NATO.

Oprócz tego będą mogli rozmieszczać swoje pociski manewrujące bazowania naziemnego, (które są zakazane w umowie) na terytorium państw Europy Zachodniej — i właśnie o to im chodzi. Dlatego wyjście z umowy jest bardzo niebezpieczne , ponieważ destabilizuje strategiczną stabilność jądrową na świecie, która z wyjątkami, ale jest na razie przestrzegana — podsumował Władimir Kozin.