Kijów kupił bezpieczeństwo atomowe. Na kredyt

Jego budową zajmą się sami Amerykanie. Oni też otrzymają pieniądze. A Ukraina będzie spłacać kredyt. Obopólnie korzystna współpraca.

Kijów znalazł sobie kolejne zajęcie: zajmie się budową magazynu wypalonego paliwa jądrowego. Kolejny dumny krok w kierunku niezależności od Rosji. Ukraińskie władze oświadczają, że odtąd będą zupełnie samodzielni w pokojowym wykorzystywaniu energii jądrowej. A szeptem mówią, na czyj rachunek owa samodzielność stała się możliwa. Waszyngton, a dokładniej amerykańska rządowa Korporacja Prywatnych Inwestycji Zagranicznych (OPIC) przeznaczyła na ukraińską niezależność atomową dwieście pięćdziesiąt milionów dolarów.

Jest jeden mały niuans. Nie w zamian za „dziękuję", lecz na kredyt. Na jakich warunkach? Tego Kijów nie mówi. Co ciekawe, kontrakt na wykonanie projektu został podpisany już w 2005 roku. I dopiero po dwunastu latach rozpoczęto nad nim pracę. Jakoś długo przymierzały się do tego „samobytne" władze ukraińskie. Magazyn to już na wczoraj był potrzebny. Przeszkodą była biurokracja i niekończące się spory: gdzie, jak, kto i za jakie pieniądze budować. W zasadzie dla Ukrainy to żadna nowość.

Już wiadomo, że realizacją projektu zajmie się amerykańska firma Holtec International. Ona będzie dostarczać specjalnych urządzeń do suchego magazynowania wypalonego paliwa jądrowego.

Ukraińscy eksperci mają nadzieję, że teraz pójdzie jak po maśle. Są jednak obawy, że będzie jak zawsze: że wszystko roztrwonią. Niestety, dodają eksperci, tak się dzieje nierzadko. Dwieście pięćdziesiąt milionów dolarów to niemała suma. Aż ręka świerzbi, żeby „przeliczyć" słodko szeleszczące banknoty.

Teoretycznie powinno ich starczyć na porządny magazyn. Jest on bezwzględnie potrzebny. Jeśli wypalone paliwo nie będzie wysyłane do Rosji, tak jak chce tego Kijów, bardzo szybko nastanie moment, w którym magazyny przy elektrowniach atomowych zbudowanych już za czasów radzieckich będą przepełnione. A to może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Drugi mały niuans. Na początku uruchomiony zostanie tylko pierwszy etap magazynu. I pieniędzy starczy tylko na to. Najwyraźniej potem trzeba będzie prosić o kolejne kredyty (ulubione zajęcie Kijowa), żeby uruchomić drugi etap itd. Przecież trzeba będzie składować paliwo aż z trzech elektrowni: Chmielnickiej, Rówieńskiej i Południowoukraińskiej.

Do tego trzeba pomyśleć o przeróbce wypalonego paliwa jądrowego. W Europie zajmują się tym tylko Wielka Brytania, Francja i Rosja. Pytanie, czy Ukraina uzupełni tę listę. A zatem o samodzielności w zakresie tzw. „pokojowego atomu" mówić przedwcześnie. A o zagrożeniu dla bezpieczeństwa ekologicznego Europy — już najwyższa pora.

