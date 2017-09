Czy USA zniszczą strategiczny sojusz Rosji, Iranu i Turcji?

— Jednym z najbardziej ciekawych i niepokojących zjawisk podczas syryjskiej wojny domowej jest pojednanie Turcji i Rosji oraz jej współpraca z Iranem – napisał były asystent sekretarza stanu USA ds. obrony Dov S. Zakheim w artykule dla „Foreign Policy”. – Wspólne wysiłki Turcji i Iranu zmierzające do powstrzymania syryjskiej wojny są raczej konsekwencją tego, że najwyraźniej traktują je jako słabość Ameryki, a nie jako wybuch wzajemnej miłości – ocenił.

Czy długotrwała współpraca między USA a Turcją przeszkodzi w tym strategicznym sojuszu? Czy Rosja, Iran i Turcja po załagodzeniu kryzysu syryjskiego nadal będą współpracować w rozwiązywaniu innych kwestii? W rozmowie ze Sputnikiem Farzad Ramazani Bonesh, niezależny irański ekspert ds. Bliskiego Wschodu powiedział, że trójstronne konsultacje świadczą o tym, iż strony mogą w przyszłości rozszerzyć współpracę w różnych kwestiach bezpieczeństwa oraz z sferze geopolitycznej.

— Jeśli chodzi o trójstronne relacje między Iranem, Rosją i Turcją, to w ostatnim roku – po normalizacji stosunków między Rosją a Turcją oraz uwzględnieniu gotowości Ankary do rozszerzenia relacji z Iranem – można zaobserwować postęp w rozwoju trójstronnej współpracy w różnych kwestiach. Przede wszystkim w związku z kryzysem syryjskim. W Astanie odbyło się kilka rund rozmów w sprawie Syrii, powołano do życia trójstronny komitet i strony zgodziły się na rozszerzenie współpracy wojskowej, co bez wątpienia jest ważnym krokiem w rozwoju trójstronnych relacji – podkreślił ekspert.

I dalej: „Oczywiście interesy Turcji w wielu kwestiach, w tym Kaukazu Północnego, Azji Środkowej, Iraku i Syrii w pewnych aspektach nie są zbieżne z interesami Iranu i Rosji. Ale trójstronne konsultacje trwają i wyraźnie demonstrują, że strony mogą rozszerzyć sfery trójstronnej współpracy w różnych kwestiach bezpieczeństwa oraz z sferze geopolitycznej”.

— W związku z tym należy zwrócić uwagę na kilka zagadnień. W ciągu ostatniego roku, po dojściu Donalda Trumpa do władzy, stosunki między USA a Rosją nie tylko nie poprawiły się, ale i napotkały na nowe wyzwania i problemy. Zwiększyło się też napięcie między Turcją a USA pomimo tego, że oba kraje należą do NATO i są ze sobą powiązane współpracą wojskową. Zmusiło to Turcję do współdziałania z Iranem i Rosją, a także do aktywizowania dialogu z tymi dwoma państwami w różnych kwestiach strategicznych. Należy też zwrócić uwagę na zaostrzenie się stosunków między Iranem a Stanami Zjednoczonymi na tle agresywnej retoryki Trumpa. Doprowadziło to do stworzenia trójstronnego schematu współpracy między Iranem, Rosją a Turcją jako najbardziej skutecznego modelu rozwiązania kryzysu syryjskiego. Można go wykorzystać również do rozwiązywania innych problemów – zasugerował Farzad Ramazani Bonesh.

— Stany Zjednoczone i ich bliskowschodni sojusznicy zrobią wszystko, aby podważyć procesy integracyjne między Iranem, Rosją a Turcją. Nie wykluczone, że w przypadku normalizacji stosunków między Turcją a USA zainteresowanie Ankary współpracą z Iranem i Rosją zmniejszy się, ale obecnie ten model funkcjonuje i głównym jego celem jest rozwiązanie kryzysu syryjskiego – dodał.

Zdaniem eksperta Amerykanie ze swoim nieskrywanym zainteresowaniem północą Syrii nadal bezpośrednio i pośrednio wspierają Syryjskie Siły Demokratyczne. Jest to właśnie ta czerwona linia, która zmusza Turcję do bratania się z innymi graczami. Turcja wie, że Amerykanie nie biorą pod uwagę jej interesów w Syrii – zaznaczył Farzad Ramazani Bonesh.