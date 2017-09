„Kosowo nie musi dołączać do NATO, bo NATO już jest w Kosowie”

- Nie ma takiej siły, która zmusiłaby nas do tego, abyśmy zgodzili się na utworzenie armii Kosowa – powiedział w czwartek minister obrony Serbii Aleksandar Vulin, komentując niedawną wypowiedź prezydenta Kosowa Hashima Thacia, że kosowskie siły zbrojne powstaną do końca tego roku we współpracy z USA, NATO i UE.