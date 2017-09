Czy zapędzony w kozi róg Seul przyłączy się do Pjongjangu?

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Waszyngton i Seul o rozmieszczeniu broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim

Donald Trump w czasie swojego wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ powiedział, że Korea Północna może zostać zniszczona, jeśli będzie stanowić zagrożenia dla USA. Podkreślił, że Waszyngton ma „dużo cierpliwości", ale jeśli Stany Zjednoczone „będą musiały się bronić lub bronić swoich sojuszników", to będą zmuszone „całkowicie zniszczyć" Koreę Północną.

Kim Dzong Un nazwał zachowanie Trumpa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ „szalonym", a jego przemówienie „bełkotem obłąkanego szaleńca". Przywódca Korei Północnej porównał także Trumpa do „chuligana i gangstera, igrającego z ogniem" i zapowiedział, że podejmie „jak najbardziej ostre kontrdziałania na najbardziej „haniebne" w historii wypowiedzenie wojny KRLD."

Jak wyraził się Kim Dzong Un, Trump „otrzyma odpowiedź, która przejdzie jego (najśmielsze — red.) oczekiwania", „Jestem zdecydowany dać nauczkę za pomocą ognia amerykańskiemu, obłąkanemu ramolowi".

© REUTERS/ KCNA Trump wymyślił pseudonim Kim Dzong Unowi

W czwartek prezydent USA zatwierdził nowe sankcje przeciwko Korei Północnej, które będą dotyczyć także obywateli KRLD, których działalność przynosi dochód Pjongjangowi, a także współpracujących z nim banków.Politolog Paweł Swiatienkow na antenie radia Sputnik założył, że Stany Zjednoczone w celu walki z Koreą Północną mogą wykorzystać jej południowego sąsiada.

To, że Amerykanie dostarczają Korei Południowej broń, zmusi być może do refleksji zarówno Koreę Północną, jak i Chiny. Wszyscy przyzwyczaili się już, że w roli „szaleńca", wystrzelającego rakiety występuje Korea Północna. A co, jeśli w roli takiego szaleńca zacznie występować także Korea Południowa?

© REUTERS/ KCNA Wystrzał rakiety balistycznej Hwasong-12 10

Południowokoreańskie rakiety mogą przecież dolecieć do Pekinu i do terytorium Chin. Tak więc jeśli KRLD może prowokować , jej rakiety latają nad terytorium Japonii i zaczyna grozić nawet wyspie Guam, która należy do USA, to Korea Południowa również mogłaby teoretycznie wystąpić w takiej roli, co Pekinowi jest oczywiście nie na rękę. Jednak Korea Południowa, zapędzona w kozi róg, może zgodzić się na taką rolę" — przypuścił Paweł Swiatienkow.

Zdaniem eksperta Waszyngton wykorzystuje tę sytuację do wywierania presji na Chiny.

© REUTERS/ KCNA Obalenie reżimu Kim Dzong Una grozi katastrofą

„Jasne, że dla USA otwarta wojna z KRLD byłaby bardzo nie na rękę, ponieważ mogą ją poprzeć Chiny — zarówno gospodarczo, jak i udzielając wsparcia wojskowego, a to oznaczałoby zakrojony na szeroką skalę kryzys w Azji Południowo-Wschodniej. Dlatego Stany Zjednoczone wywierają presję zarówno na Koreę Północną, jak i Chiny, zdając sobie sprawę, że Korea Północna jest potrzebna Chinom, aby prowokować USA, kiedy powstają problemy w chińsko-amerykańskich stosunkach. Tak więc dla USA korzystna byłaby sytuacja, w której Korea Północna nie mogłaby już wspierać się Chinami jako pewnego rodzaju „bronią" — powiedział Paweł Swiatienkow.