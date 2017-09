Opinia: Trump chce wymienić Poroszenkę na „swojego człowieka"

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Trump zwrócił się z prośbą do Poroszenki

Trump nazwał Ukrainę „nienajłatwiejszym miejscem do życia", wyrażając jednocześnie opinię, że sprawy w kraju idą w coraz lepszym kierunku. Amerykański przywódca nie sprecyzował jednak, w jakich dziedzinach widzi poprawę sytuacji, i wezwał Poroszenkę do kontynuowania walki z korupcją oraz intensyfikacji działań odnośnie poprawy „klimatu biznesowego". Oprócz tego szefowie państw rozpatrzyli możliwość rozmieszczenia misji pokojowej ONZ w Donbasie. Trump, jak poinformowal Poroszenko, poparł stanowisko Kijowa w tej sprawie.

Przypomnijmy — władze Ukrainy apelowały wcześniej o wprowadzenie misji pokojowej do Donbasu. Zgodnie z ich propozycją siły pokojowe powinny zostać rozmieszczone na całym terytorium, aż do granicy z Rosją. Prezydent Rosji Władimir Putin poparł ideę wysłania misji pokojowej na południowy wschód Ukrainy, jednak według niego jej jedyną funkcją powinno być zapewnienie bezpieczeństwa misji OBWE.

Wicedyrektor Instytutu Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw Władimir Żarichin na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że kwestia rozmieszczenia misji pokojowej na granicy Rosji i Ukrainy utknęła na razie w martwym punkcie.

„Porozumienia mińskie zakładają, że skonfliktowane strony znajdują się wewnątrz Ukrainy: z jednej strony Donbas, a z drugiej Kijów. To, co proponuje Poroszenko, i co popierają Stany Zjednoczone, to to, że Rosja jest «agresorem». Tymczasem zgodnie z Porozumieniami mińskimi należy rozmieścić misję pokojową na linii konfrontacji, a jeśli Rosja jest «agresorem» — to na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Jednak Rosja nigdy tego nie poprze w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Na razie sytuacja utknęła w martwym punkcie i nie widzę możliwości kompromisu" — powiedział Władimir Żarichin.

Oprócz tego prezydent Ukrainy, który jest tak naprawdę człowiekiem Obamy, znalazł się teraz w trudnej sytuacji — uważa ekspert.

„Odniosłem wrażenie, że dla Poroszenki najważniejsze jest teraz udowodnienie, że jest jeszcze potrzebny. I jego niepokój wyraził się w dość niespokojnych działaniach w ciągu ostatnich dwóch dni. Poroszenko to przecież człowiek Obamy, Hillary Clinton i całej ekipy demokratycznej. Dlatego nie wykluczam, że Republikanie, którzy są teraz u władzy, postanowili wymienić Poroszenkę na swojego człowieka, człowieka Republikanów. Tak więc Poroszenko znalazł się teraz w bardzo trudnej sytuacji" — powiedział Władimir Żarichin.

Dyrektor Centrum Marketingu Politycznego Wasilij Stojakin w wywiadzie dla radia Sputnik dopuścił możliwość, że Trump i Poroszenko mogli rozmawiać o uzależnieniu sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy od amerykańskich interesów biznesowych.

„Najprawdopodobniej rozmawiano o pewnej transakcji. USA kontynuują działania zgodnie z tym planem, który przedstawił specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy Kurt Volker. Sprowadza się on do tego, żeby terytorium republik ludowych zajął kontyngent sił pokojowych, same te republiki zostały zlikwidowane, a Ukraina nie wypełniała żadnych zobowiązań politycznych w ramach porozumień mińskich w zamian za to, co prasa nazwała delikatnie «poprawą klimatu biznesowego». Można to wytłumaczyć tak, że Amerykanie chcą przejąć coś cennego z ukraińskiego majątku (państwowego — red.) bezpłatnie lub w bardzo niskiej cenie, a Kijów powienien się na to zgodzić" — powiedział Wasilij Stojakin.