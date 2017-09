© Sputnik. Sergey Malgavko O wpływie ukraińskiej blokady na Krym

- Przewiduję, że nie będzie ani jednego rosyjskiego prezydenta, który odda Krym — odpowiedział Schröder na dość prowokacyjne pytanie dziennikarza „Stern", „co będzie po Putinie".

Zresztą, byłoby dziwne, gdyby dobrze zorientowany w sprawach Rosji niemiecki polityk odpowiedział inaczej. Można wierzyć lub nie w to, co mówią rosyjscy politycy, w tym aktualny prezydent tego kraju. Ale nie można kwestionować lub zaprzeczać faktom. Na przykład, istnieje podstawowy dokument określający rozwój postukraińskiego Krymu — federalny program docelowy „Rozwój społeczno-gospodarczy Krymu i Sewastopola do 2020 roku".

© Sputnik. Siergiej Małygawko Zanim pojawi się most, czyli jak wygląda podróż na Krym

Na jego realizację przeznaczono ponad 708 miliardów rubli, w tym ponad 688 miliardów bezpośrednio z budżetu federalnego. Jednocześnie należy zauważyć, że same łączne inwestycje z budżetu Rosji na Krymie i w Sewastopolu przekraczają cały program kredytowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Ukrainy.

Po przyłączeniu Krymu w kwestii transportowej półwysep wypełnił testament „pisarza-szestidziesiatnika" Wasilija Aksionowa i stał się „wyspą". Zaczął też tak funkcjonować. W wyniku ukraińskiej blokady transportowej obecnie dobudowywany jest most kerczeński i częściowo zrekonstruowane lotnisko w Symferopolu rozpoczęło budowę nowego kompleksu dworca z terminalami i budynkami służbowymi o powierzchni ponad 78 tys. m.kw.

Został on obliczony na obsługiwanie 7 mln pasażerów rocznie z możliwością rozszerzenia do 10 mln. Już teraz lotnisko w Symferopolu zajmuje piąte miejsce wśród portów lotniczych w Rosji pod względem liczby obsługiwanych pasażerów (5,2 mln pasażerów w 2016 roku).

Oczywiste jest, że Krym nie żyje wyłącznie transportem oraz budową i modernizacją infrastruktury . Tylko w 2017 roku dotacje do upraw winorośli wyniosły 235 mln rubli. Władze mają w planach (a plany rosyjski władz w ostatnich latach, pomimo pewnych opóźnień, są realizowane) założenie winnic na Krymie na powierzchni 60 tys. ha, podwajając rosyjski wskaźnik. Ogólnie na rozwój rolnictwa na Krymie do 2017 roku przeznaczono 25 mln. rubli.

Jeszcze bardziej agresywna jest „aneksja" krymskiego przemysłu. Wiele zakładów zbrojeniowych już włączono do systemu rosyjskich zamówień sektora obronnego, co umożliwi ich modernizację. Nawiasem mówiąc, poziom życia na Ukrainie po wydarzeniach na Majdanie zmniejszył się znacznie. A poziom życia mieszkańców Krymu znacznie się poprawił, nawet w porównaniu do błogosławionych dla ukraińskiej gospodarki rządów Janukowycza.

© Sputnik. Sergey Malgavko Mieszkańcy Krymu zostali zwolnieni z długów wobec ukraińskich banków

W wielu aspektach doszło do tego dzięki podniesieniu wynagrodzeń urzędników i emerytur, które stopniowo sprowadzano do poziomu federalnego. Jednak to nie wszystko. Krym w tej chwili jest niemal wzorcowy w sensie włączenia się w gospodarkę kontynentalnej części Rosji. Nawet w przypadku niemieckiej gospodarki po obaleniu muru berlińskiego odbywało się to bardziej boleśnie . I wiele dysproporcji między wschodem a zachodem jest dość boleśnie odczuwalne do tej pory.

A Krym i Sewastopol faktycznie nigdy nie stały się „znowu rosyjskimi ziemiami". Po prostu nigdy nimi nie przestawały być. Obecnie jest to trudny, ale płodny rosyjski region, ze swoją specyfiką. Ale istotny, funkcjonujący wewnątrz Federacji Rosyjskiej. W tym względzie słowa Gerharda Schrödera nie są deklaracją, a stwierdzeniem faktu.

